Jónak lenni jó, különösen napjainkban.

A vállalat határozott irányvonal mentén alakította az adományozási politikáját az elmúlt 25 évben, s ezen irányvonal mentén évről évre egyre több segítséget nyújt az élet minden területén, amelyet fontosnak tart. Sőt, nyitottan fogadja a „nem tervezett” támogatási megkereséseket is, így a jelentősebb projektek mellett kisebb felajánlásokkal is számos helyen segít, ahol az adományai olyan célokat szolgálnak, amelyek egybevágnak a WHB értékrendjével.

Helikon Hotel – faintarzia fal.

Első helyen a gyerekek

A WHB támogatási tevékenységének legfontosabb területe a gyermekek segítése, hiszen a jövőnk a gyermekeinkben rejlik. Számos, beteg gyermekeket gyógyító intézményt, valamint hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó intézetet és szervezetet támogat rendszeresen több tízmilliós nagyságrendben, mint például a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház beteg és koraszülött gyermekeket gyógyító osztályait, vagy a Daganatos Gyermekekért Alapítványt, de 2021-ben kiemelt figyelmet fordított a cég a gyermekek testi-lelki-szellemi fejlődésének segítésére is. Ennek eredményeként milliós nagyságrendű támogatást nyújtott a Magyar Fény Szív Alapítványnak, illetve több alkalommal segített hátrányos helyzetű, nehéz körülmények között élő gyermekeket és családokat.

– Ezek közül az egyik legmeghatóbb történet a Budapest XXII. kerületében élő Mikiről és családjáról szól. Mikinél – aki ma már 15 éves – egyéves korában diagnosztizálták az ataxia telangiectasia genetikai betegséget, amelynek következtében kilencévesen kerekesszékbe került. A családnak nem volt lehetősége akadálymentesíteni az otthonukat, ehhez nyújtottunk segítséget – meséli Paár Attila, a West Hungária Bau Kft. vezetője. – Ha a gyermekek életének jobbá tételéről van szó, akkor nem ismerünk határokat: sok éve már, hogy rendszeresen támogatjuk az erdélyi gyermekotthonok kis lakóit is. 2021-ben az adományok a Böjte Csaba atya által patronált két gyermekotthonba, Petrozsenybe és Tusnádfürdőre kerültek, emellett egy családot is támogattunk Székelyszentmihályon, ahol egy korábbi nevelt gyermekből azóta háromgyerekes családanyává cseperedett anyuka él a gyermekeivel. Nekik a WHB segítségével sikerült teljesen bebútorozni a kis otthonukat, sőt, áramfejlesztőt is kaptak, mivel nyár óta áram nélkül éltek a 26 négyzetméteres lakásukban…

Támogatás a Kham Drom Roma Integrációs Egyesület részére.

Segítő kéz a leginkább rászorulóknak

A WHB vezetősége fontosnak tartja azt is, hogy a társadalom perifériájára szorult embertársainknak is segítséget nyújtsanak, és megtalálják azokat az eszközöket, amelyek valóban segítséget és könnyebbséget jelentenek számukra. Tavaly az egyik ilyen kezdeményezés a Kham Drom Roma Integrációs Egyesülettel való összefogás volt, akiknek a vállalat kétmillió forint értékben adományozott konzervet, amelyet tartós élelmiszercsomagok részeként kaptak meg az ország különböző részein romatelepeken, mélyszegénységben élő emberek.

A WHB mindig az elsők között segít akkor is, ha valamelyik szomszédos országban történik olyan rendkívüli esemény, mint 2021-ben a súlyos horvátországi földrengés. A cég tízmillió forint anyagi támogatást nyújtott a segélyakciónak, így a másik 22 építőipari vállalattal közösen, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közvetítésével mintegy 360 millió forint értékben 120 teljesen felszerelt és bútorozott lakókonténerrel segítették a földrengés károsultjait. A lakókonténerek több mint 200 ember lakhatását oldják meg.

Erdélyi gyermekotthonok támogatása.

WHB a minőségi oktatásért

A gyermekek és a fiatalok boldogulásának, jövőjének záloga a minőségi oktatás, ennek érdekében a WHB Group több oktatási intézményt, szakmai versenyt támogat évről évre. Évtizedes jó kapcsolat fűzi a többi között a győri SZC Hild

József Építőipari Technikumhoz és a Széchenyi István Egyetemhez, amelynek eredményeként számos alkalommal nyújtott támogatást az intézményeknek.

Az anyagi támogatás mellett azonban fontosnak érezzük, hogy a gyakorlati képzésben is segítséget nyújtsunk a jövő építőipari szakembereinek, így az együttműködést kiterjesztettük a képzési területre is; ennek eredménye a hildes diákok nyári gyakornoki programja a WHB keretei között, illetve a Széchenyi István Egyetem duális képzési programjában való részvétel.

A West Hungária Bau Kft. kiemelt figyelmet fordít a hazai kulturális élet támogatására is. Mivel az egészséges életmód fontos része a szellemi egészség, számos rangos kulturális projektet is segít a vállalat. A tavalyi évben a többi között a WHB az egyik kiemelt mecénása volt a győri jubileumi év kiemelkedő programsorozatának, a Széchenyi Open Art Nightnak, valamint segítette Győrszemere önkormányzatát egy új közösségi és kiállítótér kialakításában. Fontosnak tartja a magyar kultúra tárgyi emlékeinek megőrzését is, hiszen ahogy azt a WHB alapító tulajdonosa megfogalmazta: „Értékeink megőrzése az értékteremtés egy fontos formája.”

Az egészséges élet meghatározó része a sport, ezért a WHB támogatásban részesít számos amatőr és profi sportegyesületet is: támogatottjai között van − a teljesség igénye nélkül − az UNI Handball egyesület, a HSMA−Darázs Ádám erős ember, a KOKO Gym harcművészeti klub és még számos kisebb-nagyobb sportegyesület.

Szegedi Pick Aréna – mobil árvízvédelmi fal.

Megőrzik az értékeket

A fenti irányelvet nemcsak a műemléki épületeken végzett munkái során tartja szem előtt a WHB, hanem mindig kiemelt figyelmet fordít arra, hogy mindazokat az értékeket, amelyeket érdemes átörökíteni a jelenbe és a majdani jövőbe, megőrizze. Paár Attilától megtudtuk, hogy így történik ez most a Balaton egyik ikonikus szállodájának, a keszthelyi Helikon Hotelnek a felújítása során is.

− Nagy figyelmet fordítunk a magyar vendéglátás történelméhez tartozó, régi nagy értékű tárgyak és dekorációs elemek megőrzésére. Az értékmegőrzésnek köszönhetően számos értékes tárgyi eszközt tudtunk adományozni a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, valamint a keszthelyi Balaton Múzeum gyűjteményébe, a muzeális használati tárgyak mellett pedig a hatvan négyzetméteres, Szinte Gábor alkotta faintarzia falat és Majoros János 1970-ben készített mázas kerámiafalának egy − a mester szignóját is tartalmazó − összefüggő darabját adományoztuk az Ensana Thermal Hévíz Health Spa Hotelnek.

A West Hungária Bau Kft. 25 éve tevékenykedik Magyarországon, ez idő alatt számos nagy léptékű kivitelezést végeztünk el, de közben soha nem feledkeztünk meg a környezeti és a természeti értékek megóvásáról. Felelős vállalatként − folytatva a környezetvédelemért tett korábbi intézkedések sorát − 2020 után tavaly is folytattuk a mobilvisszagyűjtő akciót, a KÖVET Egyesület kampányához csatlakozva, és a Jane Goodall Intézet munkáját segítve. A WHB telephelyein és irodaházaiban megvalósult a szelektív hulladékgyűjtés, és biatorbágyi irodaházunkban továbbra is lehetőség van mindenfajta elem és hordozható akkumulátor gyűjtésére, így az elemek nehézfém alkotóelemei nem kerülhetnek ellenőrizetlen körülmények között a természetbe. Minden kivitelezésünkön kiemelt figyelmet fordítunk a természet megóvására, mint a szegedi Pick Arénánál a vízzáró jetfal kivitelezésére, valamint a ráépíthető mobil árvízvédelmi fal építését is nagy körültekintéssel, a környezetvédelmi szempontokat szem előtt tartva végeztük el, ökológiai szempontból minimalizáltuk a fakivágást, és a meglévő vízoldali töltésrézsűt is rekultiváltuk.

Ahogy eddig, úgy továbbra is elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy minél inkább hozzájáruljunk a minket körülvevő társadalom életszínvonalának javításához, hogy jobb jövőt teremtsünk magunknak és gyermekeinknek, hogy lehetőségeinkhez mérten segítsük a rászorulókat, hogy támogassuk a kultúrát, megőrizzük az értékeinket, óvjuk a természetet. Hiszem, hogy a legkisebb segítséggel is el lehet érni a változást, hogy valamilyen nagyobb érték teremtődjön, és ami talán a legfontosabb, hogy újra és újra visszataláljunk az összefogáshoz, megtaláljuk a segítségnyújtás és a szolidaritás különböző eszközeit – mondta Paár Attila. (x)