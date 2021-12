A nevelőszülői hivatás a társadalom szempontjából semmi mással nem pótolható felelősségvállalást jelent. A vér szerinti családjukból kiemelt gyermekek ma már nem nagy létszámú intézetekbe, hanem nevelőszülőkhöz vagy lakásotthonokba kerülnek az őket ért traumák után. Ezen a pályán olyan emberekre van szükség, akik képesek az otthonukat és a szívüket is kitárni az ilyen sorsú gyermekek előtt. A Győr-Moson-Sopron megyei, 150 férőhellyel rendelkező, 56 nevelőszülői családot jelentő nevelőszülői hálózat működtetője a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató – tudtuk meg András Katalintól, a szervezet főigazgató-helyettesétől.

– A nevelőszülőknek hála ezek a gyermekek is megtapasztalhatják a család óvó, szerető, megtartó erejét. Ez a gondoskodás ugyanakkor átmeneti. Csak addig nyújt segítséget a gyermeknek, amíg a sorsa megnyugtatóan nem rendeződik: vagy visszakerül a vér szerinti szüleihez, ahol megváltozott körülmények várják, vagy örökbefogadás útján lesz új családja, de az is megtörténhet, hogy az önálló életre a nevelőszülő készíti fel – részletezte a szakember.



Hozzá tudunk valamit adni az életükhöz



Oroszné Szabó Márta eddig 33 gyermeket nevelt. A Győr melletti Töltéstaván élő asszony előbb lett nevelőszülő, minthogy saját gyermekei megszülettek volna. A ’90-es években a gyermekvédelemben dolgozott könyvelőként. Volt alkalma személyesen találkozni, beszélgetni a védelembe vett gyerekekkel.

– A kicsik rengeteg szörnyűséget éltek át, olyanokat, amelyeket senkinek nem lenne szabad megtapasztalnia – emlékezett vissza a kezdetekre. – Ha az ember közelebbről megismerheti ezeket a gyerekeket, rájön, hogy egy biztos pontot keresnek az addigi kusza életük helyett, tartozni akarnak valakihez, akiben megbízhatnak. Ha a nevelőszülő és a nevelt gyermek egymásra talál, kialakul a szeretet és ráéreznek egymás rezdüléseire, akkor működik a dolog – mutatott rá Márta. – Ezeket a gyerekeket önmagukért lehet szeretni, és hálásak ezért, örülnek a gondoskodásnak. A maguk módján ezt ki is fejezik tettekkel vagy egy-egy gesztussal – összegezte.

A nevelőszülő elmondta, akadnak nehézségek a hivatásában, de folyamatos kommunikációval ezek megoldhatók. Ebben segít egy szakmai csapat: a nevelőszülői tanácsadó, a pszichológus és a fejlesztőpedagógus – ők is jelen vannak a mindennapokban. És természetesen a család, mert nem egyedül birkózik meg a feladatokkal, mindenki kiveszi a részét a nevelt gyermekek körüli teendőkből.

Oroszné Szabó Márta számára minden nevelt gyermek ajándék.

Forrás: Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató



„Szeretet, törődés, biztonság. Ezt kapom anyukáméktól.”

Pintér Nikoletta ötévesen került győri nevelőszüleihez – ma már 20 éves, és pedagógusnak készül: másodéves a Széchenyi István Egyetem tanítói szakán. Nagyon szeret itt tanulni és már várja, hogy ő maga is gyermekekkel foglalkozhasson.

– A nevelőszüleim mindig nagyon támogattak abban, amit szerettem volna elérni, a nővérem pedig, aki a vér szerinti lányuk, nagyon motiváló hatással volt rám. Mi egymásra édestestvérként tekintünk – meséli Niki, aki két fiatalabb testvérével együtt él a nevelőszülői házban, de rajtuk kívül is vannak még nevelt gyerekek. – Mindenki ugyanúgy szereti a másikat, szeretetteljes légkörben élünk – mondja a mindennapokról.

A fiatal lány nemrégiben már a hozzá hasonló sorsú gyermekeknek is segített. Az egyetemi nyári gyakorlatot Zánkán töltötte, ahol 22 Győr-Moson-Sopron megyei, nevelőszülőknél nevelkedő gyermekre vigyázott.

– Anyukám értesült róla, hogy a Szent Ágota lehetőséget biztosít erre, így két tanító szakos társammal elmentünk egy hétre az Erzsébet-táborba. Egy osztálynyi vakációzót bíztak ránk, 6 és 18 év közöttieket. Nem volt könnyű, de ez a tábor is megerősített abban, hogy nekem való a pedagóguspálya – meséli.

Niki szerint a gyermekvédelemben nevelkedő gyerekeknek szeretetre, törődésre, biztonságra van szükségük. Ha ezt megkapják – ahogyan ő is –, ugyanolyan eséllyel tudnak indulni az életben, mint a vér szerinti szülők mellett felnőtt társaik. Ezt a segítségadást nagyon fontosnak tartja, és már azon is elgondolkodott, hogy később ő is nevelőszülő legyen.



Nevelőszülőnek lenni ma már valódi hivatás, foglalkoztatási jogviszony. Ha valaki érzi magában ezt a segítő szándékot, akkor érdemes tájékozódnia a szolgáltató honlapján: www.szentagota.hu. Jelentkezni a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Közép-Dunántúli Területi Igazgatóságra küldött önéletrajzzal és motivációs levéllel lehet.

