A télen is nyári gumival közlekedők érvként szokták felhozni, hogy a téli gumi drága. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a nyári gumik élettartama jelentősen lecsökken, ha télen használják. Jobban kopik, és bizony ki van téve a mikrosérülések veszélyének is. Aki nyáron nyári, télen pedig téli abronccsal autózik, az mindkét garnitúra élettartamát megnöveli, melyek között árban egyébként sincs nagy különbség – tudtuk meg az autotire.hu gumi szekértőitől.