A motorgumi tapadása csökken a hideg aszfalton, a hidegben sokkal óvatosabban kell motorozni. Sokan úgy gondolják, hogy ugyan miért küldenék kényszerszabadságra a vasat, így a leghidegebb időben is útra kelnek. Ennek azonban nagyon sok kockázata van. Ugyan már léteznek téli motorgumik, ezek még annyira nincsenek elterjedve, a nyáriak viszont nyáron működnek a leghatékonyabban. Ezen kívül ott van még a bukósisak kérdése is, ami a hőmérséklet-különbség miatt hamarabb bepárásodhat, így csökkenti a motorozás élményét és növeli a balesetek kockázatát. Érdemes ezt is mérlegelni, mint ahogy azt is, hogy a kemény mínuszokban bizony fennáll a test kihűlésének veszélye.