– Gyakran gyűjtök inspirációt az utazásaim során, figyelem, hogy az egyes táj­egységekben milyen kenyerek kerülnek a családok asztalára, s persze sokat kóstolok is ilyenkor. Gyakran ezekből az élményekből, tapasztalatokból születnek az új termékeink, ahogyan most is – árulja el Vajda Péter, a Pedró Pékség tulajdonosa. – Amikor legutóbb a Felvidéken jártam, láttam, hogy az emberek nagyon szeretik a finom, zamatos félbarna kenyeret. Ezt most elhoztuk a vásárlóinknak is.