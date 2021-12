Jellemző lesz idén az online kedvezmények magas aránya is. A járvány óta szinte minden szektorban megfigyelhető az online jelenlét növekedése, ez már a tavalyi Black Friday alakulását is egyértelműen meghatározta. Idén már online vásárláshoz és home office-hoz szokott vásárlói réteget kell az akciónak megszólítania, így valószínűsíthető, hogy az üzletek kedvezményei egy az egyben elérhetőek lesznek az interneten is, de akár kizárólagosan netes leárazásokkal is találkozhatunk.