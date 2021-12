A mozgás támogatja az immunrendszer megfelelő működését. Azonban ha épp allergiás tünetektől szenvedsz, még mozogni is nehezebb, hiszen egy eldugult orr vagy a gyengeségérzet is alaposan visszatarthat. Ne engedd, hogy az allergia elvegye a kedved a mozgás örömétől! Válassz olyan edzőtermet, amelynek jól megoldott a szellőzése, illetve használj orrspray-t is! Mozgás után pedig zuhanyozz le és cserélj ruhát! Ha teheted, válassz szabadtéri mozgásformákat és sétálj gyakran a friss levegőn!