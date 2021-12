Támogatott tartalom 2021.11.20. 07:01

A lakók javaslatai alapján festenek fel új gyalogátkelőhelyeket Győrben

Győr polgármestere azt kérte a győriektől, írják meg, hova szeretnének gyalogátkelőket. Az ugyanis nem megoldás, hogy egyesek önkényesen, titokban és illegálisan zebrákat festenek fel különböző helyekre. Ez nem csupán jogszerűtlen, de a közlekedést is veszélyezteti. Dr. Dézsi Csaba András polgármester kérésére nagyon sok javaslat érkezett, ezeket a szakemberek megvizsgálták. A gyalogátkelő létesítésének ugyanis vannak szabályai, technikai igényei is. Most közöljük választókörzetenként a lakossági javaslatokat és az azokra adott szakmai válaszokat.

Győr, 3. számú választókörzet (Képviselő: Takács Krisztián)

A lakók kérik: A Kiss János utca–Apáca utcai csomópontnál szeretnénk zebrát.

Szakmai válasz: A terv rendelkezésre áll a közeli Kiss János utca–Türr István utcai csomópontnál létesülő átkelőhöz.

A lakók kérik: A Kiss János utca–Rákóczi Ferenc utcai csomópontnál szükség volna egy biztonságos átkelőre.

Szakmai válasz: A Kiss János–Rákóczi Ferenc utcai csomópontnál szakmailag támogatható az átkelőhely kialakítása. A tervet elkészítjük, hatósági engedély birtokában jövőre megvalósítható.

A lakók kérik: A Gyóni Géza sétány 1. és 4. között kérünk gyalogátkelőt.

Szakmai válasz: Nem indokolt gyalogátkelőhely kivitelezése. Arató utcai buszmegálló. Fotó: Ács Tamás

4. számú választókörzet (Képviselő: Bárány István)

A lakók kérik: Az István király út–Heltai Jenő utcai csomópontnál jó volna, ha létesülne átkelő.

Szakmai válasz: Az István király úton három helyszínen javasolt gyalogátkelőhelyet építeni. A tervet készítjük, hatósági engedély birtokában megvalósítható 2022-ben.

5. számú választókörzet (Képviselő: Dr. Dézsi Csaba András)

A lakók kérik: A Bem tér–Lahner György utcai csomópontnál szeretnénk gyalogos- átkelőt.

Szakmai válasz: A tervet elkészítjük, hatósági engedély birtokában jövőre megvalósítható lesz.

A lakók kérik: A Corvin utca–Malom liget melletti játszótérnél 30-as tábla kihelyezése volna indokolt.

Szakmai válasz: A Corvin utca környezete 30 kilométer/óra övezet táblával lesz kiegészítve.

A lakók kérik: A Bem tér–Galamb utcai csomópontnál szeretnénk átkelőt.

Szakmai válasz: Ettől a helyszíntől nem messze valósulna meg a Bem tér déli oldalán, a Táncsics utcai csomópontnál.

A lakók kérik: A Mester utca–Mészáros Lőrinc utcai kereszteződésnél (ott csak kerékpáros-átvezetés van) szerintünk szükség volna zebrára.

Szakmai válasz: A Richards területén lakóingatlan-fejlesztést terveznek, ennek kapcsán a Mészáros Lőrinc u.–Mester u., valamint a Mester u.–Szabolcska u. csomópontja átépülne a fejlesztő beruházása során.

A lakók kérik: A Jósika utcai bölcsőde környékén nincs átkelő, nagyon kellene.

Szakmai válasz: A tervet elkészítjük, hatósági engedély birtokában megvalósítható lesz 2022-ben. A Bem tér–Lahner Gyula utcai csomópont. Fotó: Ács Tamás

9. számú választókörzet (Képviselő: Kovács Tamás)

A lakók kérik: A Vasvári Pál utcában a parkolólemez és az autómosó közötti részen legyen egy zebra.

Szakmai válasz: A közelben van két, jelzőlámpás gyalogátkelőhely.

10. számú választókörzet (Képviselő: Borsi Róbert)

A lakók kérik: A Bartók Béla út–Lehel u.–Herman Ottó u. közötti buszmegállóknál szeretnénk átkelőt

Szakmai válasz: A Bartók Béla út–Herman Ottó utca kereszteződésnél van egy átkelő, a platánnövényzet azonban sokat takar a közvilágításból. Az átkelőt átalakítjuk a jobb megvilágítás és észlelhetőség érdekében, emellett tervben van még egy átkelő felfestése az adott szakaszra.

12. számú választókörzet (Képviselő: Hajszán Gyula)

A lakók kérik: A Zöld utca–Kisdiófa utcai csomópont környezetében kérnénk átkelőt.

Szakmai válasz: EU-s forrásból épült a Zöld utca. Új átkelőhely létesítéséhez át kellene építeni az utcát, ami a forgalomba helyezéstől számítva 5 évig alakítható át. A közeli Zöld utca–Szőnyi Márton utcai gyalogátkelőhelyhez jelzőlámpát helyezünk ki 2022-ben.

A lakók kérik: A József Attila úti papírbolt és festékbolt között (Aulich utca és Röppentyű utca közötti rész) alakítsanak ki gyalogátkelőt.

Szakmai válasz: A József Attila úton a Röppentyű utcánál szakmailag támogatható az átkelőhely kialakítása. A terv elkészül és hatósági engedély birtokában megvalósítható 2022-ben.

13. számú választókörzet (Képviselő: Diligens Tibor)

A lakók kérik: Az Arató utcai mindkét buszmegállónál, illetve a Kismegyeri úti csomópontnál fessenek fel zebrát

Szakmai válasz: Az Arató utca–Kismegyeri útnál tervezés alatt van új gyalogátkelőhely. Az építési engedély 2022 tavaszára várható, engedélyek birtokában megvalósítható a fejlesztés.

A lakók kérik: Az Arató utca–Sági utcai csomópontnál legyen gyalogátkelőhely.

Szakmai válasz: Terv és építési engedély van rá.

A lakók kérik: A Szent Imre út–Pannónia utcai csomópont környezetében szükség lenne átkelőre.

Szakmai válasz: A Szent Imre út–Bajnok utca kereszteződésében tervben van gyalog- átkelőhely kiépítése.

A lakók kérik: A Sági úton a Dohánypajta, az Ötház és a Sáfrány utcai csomópontoknál kellene zebra.

Szakmai álláspont: A Sági úton járda kiépítését tervezzük, így ezen a szakaszon nem létesülne átkelőhely.

A lakók kérik: A Szabadi út–Barsi Ernő utcai csomópontban kérünk átkelőhelyet.

Szakmai válasz: A Szabadi úton tervben van járda kiépítése, így zebrára nem lesz szükség.

A lakók kérik: A 82-es úton, a Külső Veszprémi útnál az új kerékpárút miatt nem lehet lekanyarodni, így gyalogátkelő, lassító kialakítása vagy figyelemfelkeltő jelzés lenne szükséges.

Szakmai álláspont: A kérdés nehezen értelmezhető, kérjük, írja meg, pontosan mire gondol.

A lakók kérik: A Szent Imre úti buszmegálló–Levendula vendégház környezetében (Szent Imre úti temető mögötti szakasznál) indokolt lenne egy gyalogátkelő

Szakmai válasz: A Szent Imre út–Kismegyeri úti temető kereszteződésnél támogatható az átkelőhely kialakítása a buszmegállóknál. A tervet elkészítjük, hatósági engedély birtokában megvalósítható lesz jövőre.

A lakók kérik: A Szent Imre úton, a vasút és a Kakas vendéglő közötti szakaszon szeretnénk zebrát.

Szakmai válasz: A Szent Imre úton a Serfőző utcánál van egy gyalogátkelőhely. Többször egyeztettünk vasúthoz közeli helyszínt, azonban a jogszabályok miatt a zebra kialakítása és megépítése jelentős költségekkel járna.

A lakók kérik: A Szent Imre úton, a Mol-benzinkút és a Balogh Ádám utca közötti szakaszon hiányzik a zebra

Szakmai válasz: A Szent Imre úton a Serfőző utcánál van egy gyalogátkelőhely. Többször egyeztettünk vasúthoz közeli helyszínről, a jogszabályok miatt azonban csak jelentős költséggel járó átalakítással építhető zebra.

14. számú választókörzet (Képviselő: Dr. Sik Sándor)

A lakók kérik: A Győrszent- iván-kertváros buszmegállónál fessenek fel zebrát.

Szakmai válasz: Az 1-es számú főút–Kertváros részen szakmailag támogatható az átkelőhely kialakítása a buszmegállóknál. A tervet elkészítjük, hatósági engedély birtokában jövőre megvalósítható.

15. számú választókörzet (Képviselő: Laczkovits-Takács Tímea)

A lakók kérik: A Malom utcában, a Galgóczi u. és a 83-as főút között létesüljön gyalog- átkelő.

Szakmai válasz: A Galgóczi Erzsébet utcánál van gyalogátkelőhely, a 83-as főút felé járda építése szükséges. Korábban tervben volt már járda kiépítése, azonban lakossági ellenállás miatt akkor meghiúsult.

A lakók kérik: A Hegyalja út–Krúdy Gyula utcai villanyelosztó oszlopnál javasolunk egy átkelőt.

Szakmai válasz: Szakmailag támogatható új zebra létesítése, a tervet elkészítjük, engedély birtokában jövőre megvalósítható lesz.

A lakók kérik: A Hegyalja út–Paptagi utcai csomópontnál indokolt volna zebrát felfesteni.

Szakmai válasz: A közeli Krúdy Gyula utcai csomópontnál javasolt a gyalogátke- lőhely.

15. és 16. választókörzetek (Képviselők: Laczkovits-Takács Tímea és Szabó Jenő)

A lakók kérik: A Szellő utca–Hármashatár út csomópontjában szeretnénk zebrát kérni. Szakmai válasz: A Hármashatár út–Galgóczi Erzsébet utca környezetét átvizsgáljuk a gyalogátkelőhelyek szempontjából. Sok kérés érkezik erről a területről, a súlyponti helyek megtalálása szükséges a képviselők bevonásával.

16. számú választókörzet (Képviselő: Szabó Jenő)

A lakók kérik: Gyirmóton az Alcedonia lakópark és az Achilles Park felé vezető út közötti szakaszon, a szelektív hulladéklerakó környezetében érdemes volna megfontolni gyalogátkelő létesítését.

Szakmai válasz: A Szent László út ezen szakaszán nincsen járda. A lakott terület határát módosítjuk az új lakópark miatt.

A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában