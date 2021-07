20 éves az OIL! Hungary! – 20 Ft kedvezmény literenként!

Július 30. és augusztus 1. között, három győri OIL! töltőállomáson, 8 és 20 óra között, bármelyik üzemanyag árából -20 Ft/liter kedvezményt biztosítanak az ott tankoló vásárlóknak! *Mindezt pedig egy játékkal is kiegészítették, ugyanis bárki, aki feltölti a tankolásáról szóló blokk fotóját (ITT), visszanyerheti tankolásának árát, melyet újabb tankolásra fordíthat. **

Idén tavasszal egy gyönyörű új OIL! töltőállomás komplexum nyílt Győrben, a Vas Gereben utca 6-ban, az Árkád mellett, mely parkolóház és étterem is egyben. Megnyitásuk óta segítették a LURKÓ Győri Kórház Gyermekosztályáért Alapítványt, de vendégük volt többek között Aranyosi Péter és Lovász László is.

Az OIL! Hungary ezen a hétvégén is meglepetéssel várja vásárlóit, hiszen minőségi üzemanyagait a győri töltőállomásokon, -20 Ft/ liter kedvezménnyel lehet majd megvásárolni. Az akció kizárólag 2021. július 30. és augusztus 1 között érvényes. Részletek az OIL! Facebook oldalán!

Az OIL! márkanév tulajdonosa, a Mabanaft Csoport, ami egy több évtizede működő, németországi székhelyű, független, Nyugat-Európában pedig vezető szerepet betöltő üzemanyag forgalmazó vállalat, ami egyébként a világ számos országában is jelen van. Magyarországon 2001 óta találkozhatunk az OIL! márkanévvel mára pedig 50 töltőállomás szolgálja ki a vásárlók igényét országszerte. Az OIL! számára a minőség biztosítása a legfontosabb mégpedig elérhető áron. A töltőállomásokon prémium minőségben elérhető a megszokott ESZ-95-ös benzin és Diesel, emellett speciális üzemanyagok is megvásárolhatók, úgy mint például a 98-E5-ös szabad alkoholtól mentes benzin, vagy az ESZ-95 Plus és Diesel Plus premium üzemanyagok. De aki LPG-t vagy AdBluet keres, az is jó helyen jár.

OIL! töltőállomás Győrben, 3 helyen is megtalálható, a Vas Gereben utca 6-ban az Árkád mellett, a Régi Veszprémi út 4-ben és a Bán Aladár utca 3-ban, velük együtt Győr-Moson-Sopron megyében összesen 10, míg Komárom-Esztergom megyében: 4 töltőállomással rendelkezik a hálózat.

Bővebb információ: www.oil-benzinkutak.hu

*Az akció kizárólag a győri OIL! töltőállomásokon: Vas Gereben utca 6., Régi Veszprémi út 4., és Bán Aladár utca 3.; érvényes a megadott időpontban! Más kedvezménnyel össze nem vonható.

** A kedvezmény kizárólag bármilyen járműbe való tankolás esetén érvényes!