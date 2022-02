A megye teljes kerékpáros infrastruktúráját feltérképezi az a tanulmány, amelyet a megyei önkormányzat megbízásából készített el a Széchenyi-egyetem szakértői csoportja. Az átfogó dokumentum nyomán valóban átgondolt fejlesztések születhetnek a jövőben, ott és olyan formában, ahol és ahogyan a kerékpárosoknak valóban szüksége van rá.

Nemcsak a koronavírus-járványnak köszönhető a tendencia, de tény, hogy a pandémia sokat lendített a kerékpározás egyre népszerűbbé válásán. Sokan felfedezték – vagy újra felfedezték – a biciklizés örömét, visszataláltak ehhez a nagyszerű sporthoz és közlekedési módhoz. Ráadásul az elektromos kerékpárok terjedésével ez a mozgásforma olyan rétegek számára is elérhetővé vált, amelyek korábban – például egészségügyi okokból – nem voltak képesek hosszabb távokat tekerni.

Tyúk vagy a tojás?

– Örök, amolyan „tyúk vagy a tojás” típusú a vita még a szakemberek között is, hogy akkor lesz több kerékpáros az utakon, ha jobb lesz az infrastruktúra, vagy a nagyobb számú biciklis teremti meg a további fejlesztések létjogosultságát. Ezt a vitát nem én fogom eldönteni, abban azonban biztos vagyok, hogy csak akkor várható el az emberektől, hogy kerékpárra üljenek – esetleg az autót biciklire cseréljék –, ha biztonságban érezhetik magukat az utakon, ehhez pedig biztosítani kell a megfelelő feltételeket. Sajnos egyre többen járnak autóval, és ma már az sem kézenfekvő, hogy a kisgyerekek megtanulnak a szüleiktől biciklizni, egyszóval sok a tennivaló ezen a téren – mondja Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke. Az ő kezdeményezésére ült össze az a munkacsoport, amely az elmúlt egy évben részletesen felmérte a megye kerékpárosinfrastruktúra-helyzetét. Ennek eredményeként született meg Győr-Moson-Sopron megye kerékpárforgalmi főhálózati terve.

– Az egész megyét áttekintettük a kerékpárosok szemszögéből, feltérképeztük, hol vannak hálózati hiányok, milyen jellegű és mértékű fejlesztésekre van igény. Nagy szükség volt már erre a tanulmányra, mert részletes, szakmailag megalapozott tervek nélkül nem lehet okosan infrastruktúrát fejleszteni. Tudnunk kell, mit akarunk, szakmailag alátámasztott, részletes elképzelésekre van szükség, ami egyébként a fejlesztési pályázatok feltétele is – mondja Németh Zoltán. A megyében jelenleg 321 kilométer önálló kerékpárúton és ötven kilométer kerékpársávon közlekedhetnek a biciklisek.

A megyei kerékpáros infrastruktúrát feltérképező tanulmány egyéves szakértői munka eredménye.

Rendszerben kell látni

A dokumentum egyéves munka eredménye, készítői a győri Széchenyi István Egyetem közlekedési szakemberei.

– A terv jó alapot ad ahhoz, hogy mindenhol a megfelelő típusú infrastruktúra készüljön el, méghozzá ott, ahol arra – az aktuális forgalmat és a balesetveszélyt is figyelembe véve – a legnagyobb szükség van. Számos település – a saját határain belül tervezve – készített önálló kerékpárforgalmi hálózati tervet, ahhoz azonban, hogy ezek jól használható rendszerré/hálózattá álljanak össze, kellett egy átfogó koncepció, amely rendszerbe foglalja az önálló, „pontszerű” elképzeléseket. A cél az, hogy a megye 183 települése között kialakuljon egy komplex hálózat, amely figyelembe veszi az országos és az EuroVelo hálózatot is, illetve amelyen a lehető legtöbb helyre kényelmesen és biztonságban eljuthatnak a kerékpárosok – mondja dr. Makó Emese tanszékvezető egyetemi docens, a tanulmány egyik készítője. Hozzáteszi: annál is inkább szükség volt egy szakmai koncepcióra, mert bár az országos kerékpáros-forgalom 2015 és 2019 között mért 20 százalékos növekedése is jelentős, megyénkben ez az arány eléri az 50 százalékot.

Kis befektetéssel nagy változás

A felmérés rögtön megmutatta, mekkora szükség volt egy átfogó tervre, kiderült ugyanis, hogy több olyan pont van a megyében, ahol egy néhány kilométeres kerékpárút megépítésével jelentős összefüggő kerékpáros útvonal alakulhatna ki, vagy az új út bekapcsolhatna bizonyos településeket a nemzetközi kerékpáros úthálózatba. Ilyen például a 85-ös főút bizonyos szakasza: ha Fertőendréd és Vitnyéd között megépülne egy mindössze öt-hat kilométeres kerékpárút a főút mentén, létrejönne egy hatvan-hetven kilométeres összefüggő út a biciklisek részére Kapuvár és a Fertő tó között. Hasonló a helyzet Abda és Öttevény között, ahol szintén csak egy kis szakaszt kell megépítenünk az 1-es főút mellett, s máris létrejön egy izgalmas túrákat kínáló kapcsolat Győrből Kunszigeten keresztül a bolgányi hídon át Dunaszeg – és ezáltal a szigetközi kerékpárút – irányába.

Így lehet viszonylag kis befektetéssel nagy változást elérni, ehhez azonban az kell, hogy rendszerben lássuk a meglévő infrastruktúrát, a hiányokat és a lehetőségeket − magyarázza a megyei közgyűlés elnöke.

Szántósi Bence, az egyetem mesteroktatója szerint a megfelelő kerékpáros utak kialakításával megnyílna a lehetőség a kerékpárosok előtt arra is, hogy a turisztikailag vonzó területeken − mint például Győr, Mosonmagyaróvár vagy a Fertő tó környéke − a jelenlegi egynapos biciklis kirándulások mellett nagyobb köröket is lehessen tenni.

Ilyen lehetne a Sopron−Fertőszentmiklós−Kópháza, a Sopron−Ágfalva−Brennbergbánya vagy a Mosonmagyaróvár−Feketeerdő−Dunakiliti−Dunasziget−Halászi−Győr útvonal, vonzó látnivalókat kínálva a bicikliseknek. Fontos az is, hogy a nagyobb városokból − így a megyeszékhelyről is − minden irányban, megfelelő távolságra megoldott legyen a kerékpáros közlekedés. Az új torkolati műnek köszönhetően a Győr−Gönyű−Vének útvonalon például ez hamarosan megvalósul, de csodás lehetőségeket rejt magában a Győrből Tényőn és Sokorópátkán keresztül vezető, majd a megyeszékhelyre Pannonhalmán át visszatérő, hangulatos útvonal is − mondja a szakember.

Megyénkben a kerékpáros-forgalom az országos átlagot jóval meghaladóan nőtt.

Összehangolt intézkedések kellenek

A tanulmány készítésekor eltérő igényeket kellett összehangolni, hiszen másra van szüksége a hétvégén családi kirándulásra induló kerékpárosoknak, mint azoknak, akik a napi munkába járást oldják meg két keréken. A cél az egyensúly megteremtése.

− Jó enne, ha még nagyobb teret nyerne a kerékpározás, illeszkedve az európai trendekhez. Ahhoz persze, hogy vonzóbb és biztonságosabb legyen a biciklizés, nem elég kerékpárutakat építeni, szükség van a többi között forgalomcsillapító intézkedésekre és a parkolóhelyek átgondolására is, csak így lehet szemléletváltást elérni. A fejlesztéseknek és a kerékpározást népszerűsítő kampányoknak párhuzamosan kell folyniuk, amire egyébként Nyugat-Európában számos pozitív példa van – mondja dr. Szakonyi Petra egyetemi adjunktus, szintén a munkacsoport tagja. Nem is kell messzire mennünk a jó példáért, Szlovákiában például remek utak, kiegészítő infrastruktúra, csalogató programok várják a kerékpáros (és vízi) turistákat.

Biztató kilátások, jó szakmai alapokkal

A szükséges fejlesztéseket három csoportba sorolták a főhálózati tervet elkészítő szakemberek. Vannak helyek, ahol nincs akkora forgalom, amely indokolja az önálló kerékpárút vagy -sáv kialakítását, s a szükséges lépés mindössze a kerékpáros-forgalom kitáblázása, máshol önálló, épített kerékpár- (vagy vegyes kerékpár-gyalogos) útra van szükség. Egyes szakaszokon pedig – jellemzően a kerékpáros turisták és szabadidős céllal kerékpározók számára – a töltésre felvezetett utakkal szolgálják ki a bicikliseket.

A megyei kerékpárforgalmi főhálózati terv nemcsak meghatározza, hanem ütemezi is a szükséges fejlesztéseket, rövid, közép- és hosszú távú tervekre bontva a tennivalókat. Ennek megfelelően az első ütembe 16 projekt – köztük összesen 94 kilométer önálló kerékpárút építése – került, többnyire olyanok, amelyekre települési szinten már kész tervek vannak.

Bármilyen kerékpárosinfrastruktúra-fejlesztésről is van szó, az igénybe venni tervezett pályázatoknak alapfeltétele, hogy szakmai összefüggésekkel, szakmailag megalapozott érvekkel támasszuk alá az elképzeléseinket. Biztató, hogy a dokumentumot − amelyet decemberben hagyott jóvá a megyei közgyűlés − a szakminisztérium szakmai terv zsűrije is véleményezte és elfogadta − mondta Németh Zoltán. A közgyűlés elnöke bízik benne, hogy a közeljövőben újabb pályázati lehetőségek nyílnak meg, a többi között az uniós járvány utáni helyreállítási alap, az RRF forrásai is felhasználhatók e célra.