Hirdetés 2021.12.09. 21:07

Új védjegy erősíti az innovációt a Széchenyi-egyetemen

A győri Széchenyi István Egyetem tudatosan építi az innovációs ökoszisztémát, hogy képes legyen piaci szemléleten és vállalati kapcsolatokon nyugvó, a kutatás-fejlesztési tevékenységet a gyakorlatban hasznosító projektek megvalósítására. Ezt segíti a jövőben egy új védjegy, a „Powered by University of Győr” is, amelyet oltalom alá helyezett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

Széchenyi István Egyetem Széchenyi István Egyetem

Forrás: SZE

Forras: SZE

A Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus Kompetencia Központjának fontos küldetése az egyetemi innovációs ökoszisztéma fejlesztése, beleértve a hallgatói innovációt, a startup cégeket, a szellemi alkotások védelmét és hasznosítását spinoff cégek formájában, a hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat, valamint a vállalati-egyetemi projektek generálását. E tevékenységet erősíti a jövőben, hogy az intézmény a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál levédette a „Powered by University of Győr” védjegyet. Vági Kornél, a Menedzsment Campus vezetője elmondta: „Ez a jövőben minőségi garanciát jelent, jelezve, hogy az adott szolgáltatás, projekt, vállalkozás vagy tevékenység mögött Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő egyeteme áll. Az angol nyelvű logót az indokolja, hogy az intézmény egyre inkább a nemzetközi színtéren versenyez, s a hallgatói közösséget már most 65 ország fiataljai alkotják.” Dr. Dőry Tibor és Vági Kornél a Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campusza előtt.

Forrás: Majer Csaba József / SZE Dr. Dőry Tibor, a Menedzsment Campus elnöke kifejtette, hogy a védjegyek rendkívül fontos szerepet játszanak az egyes technológiák, vállalkozások, szervezetek megkülönböztetésében. „A nagy cégek értékének nem kis hányadát a brandjük jelenti, amely a többi között egyedi logókban testesül meg. Az egyetemeknek szintén törekedniük kell arra, hogy egyediségüket védjegyeken keresztül is hangsúlyozzák. Ha valaki ezt az új logót egy vállalkozás kommunikációjában látja, akkor tudja, hogy mögötte ott áll a Széchenyi István Egyetem támogatása, együttműködése, hitelessége” – fogalmazott dr. Dőry Tibor. Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára a kérdésünkre kijelentette: a tárca stratégiai célkitűzése, hogy a hazai egyetemek képessé váljanak jelentős innovációs eredmények elérésére, piaci szemléleten és vállalati kapcsolatokon nyugvó, a kutatás-fejlesztési tevékenységet a gyakorlatban hasznosító projektek életre hívására. „A Széchenyi István Egyetem jó úton halad ebből a szempontból. Ezen építkezés tudatosságát az új védjegy is jelzi. Az intézmény felkészültségét ismerve a kormányzati innovációs ösztönzők, valamint a modellváltás adta lehetőségek új dimenziókat fognak nyitni az intézmény életében, ez a kezdeményezés tehát szükséges is lesz, és nagy jelentőséggel bír a jövőre nézve” – emelte ki az államtitkár. Pomázi Gyula Zoltán, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke érdeklődésünkre hangsúlyozta: fontos, hogy jól felépített brandje legyen az egyetemnek, amihez hozzátartozik a védjegyek oltalma is. „Ez pozicionálja az intézményt a döntéshozók, a partnerek, a jelenlegi és a leendő hallgatók felé, továbbá erősíti az innovációs ökoszisztémát. Utóbbi területen a Széchenyi István Egyetem modellértékű megoldást valósít meg. Az, hogy a százszázalékos tulajdonában lévő vállalkozásba szervezik össze a szabadalmi és oltalmi jogokat, lehetőség, hogy ez a cég segítsen felszínre hozni az olyan kutatás-fejlesztési eredményeket, amelyek a piacon üzletileg hasznosíthatók, ezzel példát mutatva mások számára is” – fogalmazott Pomázi Gyula Zoltán. (X)

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában