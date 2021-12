Alvise Caselatti személyében ismét az olasz opera egyik tekintélyes specialistája áll majd a karmesteri pultnál. Caselatti alapítója és zenei vezetője az „Opera Italiana is in the Air“-nek, amely 2017 óta mindenki számára elérhetővé teszi az olasz operazenét. A Piedra Fesztiválzenekar és egy kiváló nemzetközi énekesekből álló együttes az ő vezetésével fogja a melódiáival és ritmusával magával ragadó partitúrát lángra lobbantani, azt a partitúrát, amellyel a fiatal Verdi elődjei, Rossini, Bellini és Donizetti örökébe lépett. Alvise Caselatti legutóbb a szentpétervári Mariinszkij Színházban vitte sikerre a Nabucco-t.