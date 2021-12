Lényeges, hogy a kutyaház ne a csupasz földön álljon. Ennek nem csak az az oka, hogy a talaj hidegét közvetlenül hűti a kutyaház belsejét. Hanem az is, hogy a nyirkos földből a kutyaház fa elemei folyamatosan veszik fel a vizet, így a kutyaház belsejében nedvesség lesz. Emiatt a kutya nem tudja a saját testhőjével átmelegíteni a házikót. A nedvesség miatt ráadásul elszaporodhatnak a kórokozók és megjelenhet a penész. (De nem csupán télen, hanem nyáron is fontos, hogy a csapadék ne folyhasson be a kutyaházba.)