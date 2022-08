A Pedró vadkovászos kenyere négyféle gabonából készül, s rövid szünet után kicsit megújulva – a vásárlók javaslata alapján aszalt szilva nélkül – tért vissza a pékség kínálatába. A híres cipó még a Győr városa által készített Trianon 100 című rövidfilmbe is bekerült, egyedülálló zamatát a királybúza-, tönköly-, rozs- és búzaliszt keveréke adja. A 400 grammos cipót egész nap frissen sütik az üzletekben, így mindig a legfinomabb állapotában kerül a vásárlók elé.

A kenyér nem véletlenül kapott ilyen „beszélő” nevet. Vajda Péter, a Pedró Pékség tulajdonosa számára sokat jelent az országhatáron kívüli magyarság, akiktől maga is számos élményt, jó szót, tapasztalatot kapott.

„Úgy érzem, így vagyunk teljesek, ha együtt vagyunk és együtt gondolkodunk. Így kerek és egész a magyar nemzet” − vallja a cégvezető. Ez nem csupán szavakban nyilvánul meg, hiszen a Pedró ízig-vérig magyar pékség: minden nemzeti ünnepről megemlékezik, s a termékeik kifejlesztése során is előszeretettel nyúlnak vissza az ősi magyar hagyományokhoz, kézműves módszerekhez és tiszta alapanyagokhoz. Ezt tükrözi számos kenyerük elnevezése is, a Székely kenyértől a Mátyás kenyérig. Vajda Péter nemrég Erdélybe, Dévára vitt ajándék kenyeret Böjte Csaba ferences szerzetesnek, meginvitálva őt és társait a pékségbe.

Nemrég debütált a 20. születésnapját ünneplő pékség SzületésnAPP applikációja, amelyet egyre többen fedeznek fel és használnak a vásárlók közül. Segítségével nemcsak tájékozódhatnak a friss akciókról, termékekről és nyereményjátékokról, de árkedvezményt is kaphatnak egy-egy kiemelt termékre − ennek az ajándéknak nagyon örülnek a vendégek. Sőt, most a hónap kenyerére adott 100 Ft kedvezmény mellett ajándék rábaközi kifli is jár az alkalmazás használóinak.

Őket is várja majd a Pedró Pékség a következő, szeptemberi családi napjára; az előzőt a minap a munkatársak és családtagjaik számára rendezték, s közel kétszázan szórakoztak a pékség parkolójában felállított rendezvénysátorban.

Annyit még elárulhatunk, hogy nyárra új, különleges termékkel készül a Pedró: biobúzalisztből sütött kenyér kerül a kínálatba, amely minden bizonnyal sokak kedvence lesz.