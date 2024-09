30 éve Ki ad felvilágosítást?

Tönkrement a Bau-Quik Kft. Az osztrák tulajdonos kimenekítette az országból a vagyont. Eladják az üzemet. Felmondanak a dolgozóknak. - Ilyen és ehhez hasonló megjegyzéseket hallani Sopronban, ezért munkatársunk, az ügy tisztázása érdekében, az osztrák-magyar vegyes vállalat igazgatóját szerette volna megkérdezni. Az igazgató távollétében, a főkönyvelőt kapcsolták. Tőle csupán annyit sikerült megtudnia, hogy a vállalat jövője nem tartozik a széles nyilvánosságra. A városra sem. Sorsuk kimenetele a cég belügye, amihez senkinek semmi köze nincs. Dolgozóikat időben értesítik majd a fejleményekről. (Az üzem jelenleg áll.) A kérdések megválaszolatlanul maradtak. Egyelőre.

Fotó: Kisalföld archívum

20 éve Jachtklub kikötői engedély és bejegyzés nélkül

Az ásványrárói jachtkemping bérlője ellen garázdaság gyanúja miatt folyik nyomozás. Feljelentője járandóságát követelte, ehelyett brutális támadást kapott. A sértettek a polgármestertől kértek volna segítséget, akiről úgy tudták, a bérlővel kapcsolatban áll. A polgármester viszont állítja: ők hivatalosan nem is tudnak jachtklub működéséről a településen. Az alsó-szigetköziek szerint a vízpótlásuk gátja az az osztrák tulajdonú ásványrárói jachtkikötő, melyet félt a helyi polgármester. Még a települést bemutató internetes portálon is ez áll: két nem engedélyezett kikötőjük van. Amint arról meggyőződhettünk, a hivatalos dokumentumok hiánya ellenére működik is. A székesfehérvári Medve Attilaés felesége két hónapig dolgozott a kikötőben és kempingben. Onnan azonban szó szerint a rendőrök menekítették ki őket, mivel a felbőszült bérlő hallani sem akart munkabérük kifizetéséről, ehelyett - elmondásuk szerint - megtámadta őket. Egyre több vendég érkezett .A jachtkemping osztrák bérlőjének már korábban is dolgoztam - kezdte Medve Attila. - Egy általa bérelt ausztriai karosszériaműhelyben segédkeztem, de tudomásom szerint egy panziót is vezetett ott. Tavasszal szólt nekem, hogy keressek valakit, aki az ásványrárói kempingjét vezetné a nyári hónapokban. A feleségem tanár - így júliusban és augusztusban pihenhet -, innen jött az ötlet. Időközben nekem eltört a kezem, így nem tudtam kijárni Ausztriába dolgozni. Ehelyett segítettem Ásványrárón, melyre szükség is volt. Június közepén kezdtünk, s egyre nagyobb lett a forgalom: még tengerjáró jachtok is érkeztek. A rengeteg teendő miatt volt, hogy hetvenen is megszálltak a kempingben - a megbeszéltek ellenére nem pénteken, csak szombaton tudtunk hazamenni Székesfehérvárra, s másnap már jöhettünk is vissza. 300 ezerrel tartozott - Böősy Imrepolgármesterrel többször is találkoztunk, a kempingbe gyakran lejött, hisz egy csónakja is van itt, s többször is segített a munkálatoknál. Az osztrák bérlő nekünk többször is eldicsekedte, hogy kapcsolatban áll a polgármesterrel. Igaz, ezt ő nekünk mindig tagadta. A bérlővel úgy egyeztünk meg, hogy hetente fizet nekünk. Eleinte csak lecsipkedett a kialkudott összegből, egy idő után pedig már egyáltalán nem fizetett. A szezon vége előtt két héttel „felmondtunk”. Szóltunk neki, hogy fizessen ki bennünket, addigra már kettőnknek összesen 300 ezer forinttal tartozott. Kézzel verte be az ablakot Az osztrák azonban követelésünkön annyira feldühödött, hogy nekünk támadt. Feleségemmel csak annyi időnk maradt, hogy beugorjunk az autónkba, közben az osztrák puszta kézzel kitörte az oldalsó ablaküvegünket. Ekkor behajtottunk a közeli gátőr udvarára, s a házigazdától kértünk segítséget. Kihívtuk a rendőrséget, s csak az ő segítségükkel tudtuk elhagyni Ásványrárót. Igaz, addigra a bérlő - valószínűleg barátnője segítségével - eltűnt a helyszínről, a rendőrök nem találták. Úgy tudom, az osztrák férfinek többször meggyűlt már a baja az ausztriai rendőrséggel is. Mindenesetre feljelentést tettünk a rendőrségen, s kártérítési pert indítunk. Hiába ígérte, nem segít . Az eset után felvettük a kapcsolatot az ásványrárói polgármesterrel, aki eleinte nagyon készségesnek bizonyult. Kikérdezett bennünket, mit tudunk a tulajdonosról, s hogy történt az eset. Kértük, segítsen megszerezni elmaradt járandóságunkat. Ezután még kétszer felhívott bennünket, azt ígérte, intézkedik, ám azóta hiába keressük. Három hete elérhetetlen. A történtek után az osztrák úrral nem akarjuk, s nem is merjük felvenni a kapcsolatot. A rendőrség nyomoz Horváth Csaba mosonmagyaróvári rendőrkapitány megerősítette: garázdaság gyanúja miatt valóban nyomoznak az ügyben. Az ásványrárói önkormányzattól elkérték a bérlő részletes személyi adatait, hisz nem magyar állampolgár. A rendőrségre várják, nemrégiben beidézték: ha megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, elővezettetik, ha nem találják, akkor körözést adnak ki ellene. Nem tudnak jachtklub működéséről Böősy Imre ásványrárói polgármester szerint az önkormányzat nem sokat tehet az ügyben, azt a rendőrségnek kell kivizsgálnia, erre nekik nincs kompetenciájuk.Ha valakit bántalmazás ér, s anyagi elszámolási gondjai akadnak egy vállalkozóval szemben, polgári peres ügyben érvényesítheti jogait. Az osztrák bérlő az önkormányzatunkkal semmilyen kapcsolatban nincs. Én kétszer találkoztam vele személyesen, még a nevét sem tudtam, kapcsolatban sem állok vele, így először nehezen értettem meg, miről beszél nekem Medve Attila. Idén összesen kétszer jártam a jachtkempingben, egy hétre volt kikötve ott a csónakom. A rendőrségnek elküldtük a tulajdonos adatait, ebben az szerepel, hogy az önkormányzat jachtklub működéséről nem tud a településen. Magyarországon tudomásom szerint ilyen bejegyzett klub nincs. Ez eddig bennünket nem érdekelt, nem foglalkoztunk az üggyel. Van egy kft., annak vannak tulajdonosai, ezeket neveztük meg, s egyikük telefonszámát megadtuk a rendőrségnek. A károkozóval kapcsolatban semmiféle információnk nincs, bent sem járt a hivatalunkban. A kft. iparűzési adóalanya településünknek. Bejelentett, de csak a telephelye működik itt, a cég székhelye nem is Ásványrárón van.