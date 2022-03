Pécsett Bognár Szilvia, a DK által delegált volt alpolgármester, független önkormányzati képviselő indul az országgyűlési választáson abban a körzetben, ahol az ellenzék közös jelöltje Mellár Tamás lesz. Bognár Szilvia pár hete a Telexnek így indokolta a döntését: nem vet jó fényt az összefogásra, hogy olyan jelölteket indítanak az országgyűlési választáson, akik szerinte részt vesznek a problémás ügyek elhallgatásában.

Baranya 2. választókerületében az egykori jobbikos, Hencsei Zsolt indul hét másik jelölt mellett. Baranya egy másik körzetében is szétesett a baloldali összefogás: Kárpáti Zoltán azután lépett ki a Jobbikból, hogy Jakab Péter bejelentette, Nyugat-Baranyában nem egy jobbikost, hanem Alpár Györgyöt, Drávaszerdahely polgármesterét indítja az ellenzéki előválasztáson.

Kárpáti a közösségi oldalán jelentette be, hogy kilép a Jobbikból, miután „a párt eladta az elveit, már ha egyáltalán volt ilyen”.

Külön indul az egykori DK-s Vilcsek Ernő is Ózdon, ahogy Egerben az MSZP korábbi tagja, Érsek Zsolt is. Érsek a Kékesonline-nak azt mondta, nagy reményekkel tekintett az ellenzéki előválasztásra, a szervezés viszont óriási csalódás volt, mert „nem az ellenzéki választók, hanem a pártelitek szája íze szerint alakították a végeredményt”. Azt is nehezményezte, hogy szerinte az MSZP feladta elveit, amikor nem Dobrev Klára mögé állt az előválasztáson. A körzetben induló Dudás Róbertről azt mondta, a baloldali érzelmű választóknak nehéz lesz olyan szélsőjobboldali körből érkező politikust támogatniuk, aki éveken keresztül támadta a baloldali értékeket, antiszemita megnyilvánulásai is voltak.

Pest megye 1. választókerületében a DK érdi elnöke fordított hátat az összefogásnak. Asztalos Éva az Érdi Híreknek azt mondta, a Demokratikus Koa­lícióban gyakran nem érvényesülhet a helyiek véleménye.

Tapolcán sem egyedül Rig Lajos (Jobbik) lesz Navracsics Tibor (Fidesz–KDNP) kihívója, mivel két másik jelölt mellett az LMP-ből kiugrott Takács József is rajthoz áll.

Említésre méltó a Magyar Liberális Párt egyetlen egyéni jelöltje, Szabadai Viktor, aki Győr-Moson-Sopron megyében indul, de távolról sem azért, hogy szavazzanak rá. Szabadai az Azonnalinak beismerte, csak azért indul, hogy a párt ne szűnjön meg.

– A párttörvény úgy szól, hogy amennyiben két egymást követő választáson nem indul jelölő szervezetként egy párt, akkor az ügyészség mérlegelés nélkül kezdeményezi a párt megszüntetését – ismerte el. Kiderült az is, azért nem akarják megszüntetni a Liberális pártot, mert tagjai az ALDE-nak, az európai liberális pártcsaládnak, amely Bősz Anett és Sermer Ádám politikai hátországa is. Szabadai reméli, egyetlen szavazatot sem fog kapni április 3-án.

