Washington felfüggeszti a magán-repülőjáratokat Kubába

Az amerikai diplomácia irányítója, Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a Twitteren csütörtökön közölte, hogy felkérte a szövetségi közlekedési minisztériumot a Kubába tartó magánjáratok felfüggesztésére. A tárcavezető a kubai „gazdasági erőforrások elzárásával” és a kubai kormány „visszaéléseivel” szembeni harccal indokolta döntését.

„A castrói rezsim a turizmust és a turizmusból származó jövedelmeket használja fel visszaélései és a venezuelai belügyekbe történő beavatkozás finanszírozására”

– fogalmazott Pompeo a mikroblog-bejegyzésben.

Donald Trump amerikai elnök kormányzata már eddig is több korlátozást és szankciót vezetett be Kuba ellen, a többi között megszigorította a kereskedelmi szankciókat, és korlátozta az amerikai állampolgárok kubai útjait is. Tavaly ősszel az amerikai kormány megtiltotta, hogy amerikai légitársaságok Havannán kívül más kubai városokba is indítsanak járatokat. Néhány nappal korábban pedig megvonta Kubától a hozzáférését a kereskedelmi célú repülőjáratokhoz.