Vizsgálat indul a spanyol oltási botrány miatt

Politikusok, rendőrök és más közszolgálati vezetők az oltási sorrendet felrúgva az elsők között kaptak szérumot a koronavírus ellen.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Egyre többen mondanak le tisztségükről Spanyolországban a vakcinabotrány miatt. Politikusok, rendőrök és más közszolgálati vezetők az oltási sorrendet felrúgva az elsők között kaptak szérumot a koronavírus ellen – tudta meg a Hír TV.

A rendőrséghez és a katonai szervekhez is begyűrűzött a spanyolországi vakcinabotrány. Hétvégén lemondott posztjáról a spanyol Védelmi Főparancsnokság vezetője, Miguel Ángel Villaroya, aki több spanyol polgármesterhez és egészségügyi tanácsnokhoz hasonlóan soron kívül kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. A belügyminiszter menesztette a csendőrség egyik alezredesét is, aki több rendőr kollégájával együtt szintén jogosulatlanul adatta be magának az oltást – hangzott el a tudósításban.

Tóth Brigitta azt is elmondta, hogy kedden 19 murciai tűzoltó ismerte be a szabályszegést, majd kiderült, hogy velük együtt régiós rendőrök is érintettek az ügyben. Spanyolországban elsőként a murciai egészségügyi tanácsnokot mondatták le, aki kollégáival együtt kapott oltást, majd hétvégén távozott posztjáról a szintén murciai Molina del Segura kormánypárti polgármestere is, aki betegségére hivatkozva adatta be magának a covid elleni vakcinát.

Kedden lemondott Ceuta egészségügyi tanácsnoka is, aki az utolsó pillanatig állította: nem akarta beoltatni magát, csak engedelmeskedett kollégái nyomásának. Egy órával a bejelentése után egy mallorcai püspök közölte, hogy ő is soron kívül kapta meg az első dózist és bocsánatot kér tettéért. A spanyol vakcinabotrányban többségében kormánypárti és ellenzéki politikusok érintettek, már körülbelül 30 emberről derült ki, hogy pozíciójukkal visszaélve elsőként kaptak védőoltást. A kormány a parlamenti vizsgálóbizottság segítségével keresi a további érintetteket.

A büntetésükről határozott, egységes döntés még nem született Spanyolországban – tudatta a Hír TV spanyolországi tudósítója.