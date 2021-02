Világszerte nagy népszerűségnek örvend a Sinopharm-vakcina

– jelentette ki tegnap az M1 aktuális csatornán Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője, hozzátéve: a 86 milliós Németországnak rengeteg oltóanyagra van még szüksége, ami álláspontja szerint nem lesz elérhető, ha csupán három nyugati gyártóra számíthatnak. Korábban Jens Spahn német egészségügyi miniszter is elmondta, hogy nyitottak az orosz és kínai gyártmányú oltóanyagok felhasználására.

Észak-Macedónia kormánya éppen néhány nappal ezelőtt közölte: megállapodást kötöttek a Sinopharm vakcina gyártóival arról, hogy mintegy kétszázezer adag oltóanyagot fognak megküldeni az európai országba még ezen a héten. Zoran Zaev miniszterelnök elmondta, a Covax vakcinabeszerzési programban az AstraZeneca és a Moderna oltóanyagából is rendelt Szkopje, egyelőre azonban nem lehet tudni, hogy ezekből mikor jut majd az országnak. A politikus szerint biztosabb megoldást jelentenek a gyártókkal kötött, közvetlen megállapodások.

A világ más területein pedig már beadták a kínai gyártmányú oltóanyagot. Az arab országok közül az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein engedélyezték először a vakcinát még tavaly december első felében, majd Marokkó és Jordánia is csatlakozott a sorhoz. Szintén ekkoriban érkezett ötvenezer adag Egyiptomba a kínai oltóanyagból, az észak-afrikai ország pedig már a második Sinopharm-szállítmányt is megkapta, tegnap hajnalban összesen háromszázezer adagot szállítottak Kai­róba.

– magyarázta Abdel Moneim Szelim, egy egyiptomi kórház orvosa.

Nemrégiben Constantino Chiwenga, Zimbabwe alelnöke is bejelentette, hogy az országban elindítják az oltási programot a Sinopharm-vakcinával. A dél-afrikai államba a múlt héten érkezett az oltóanyagból Peking adományaként, és elsőként Chiwenga kapta meg az oltást annak érdekében, hogy megmutassa, a kormány bízik a kínai oltóanyagban.

– mutatott rá Elopy Nimele Sibanda zimbabwei szakértő.

Irán hétfőn jelentette be, hogy megállapodtak Pekinggel mintegy 250 ezer adag oltóanyag megküldéséről. A külügyminisztérium szóvivője nem közölte, hogy mikor érkeznek a vakcinák az országba, azt azonban hozzátette, hogy a dátumot azonnal bejelentik, mihelyst lezárultak az üggyel kapcsolatos tárgyalások a két ország között.

– ismertette múlt héten az iráni egészségügyi minisztérium szóvivője.

#Iran’s Foreign Ministry spokesman says #China will soon send 250K doses of #Sinopharm Covid-19 vaccine to Iran. Sinopharm will be second foreign vaccine that is going to be imported to Iran.#COVID19

— Abas Aslani (@AbasAslani) February 22, 2021