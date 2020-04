Vigyáz az idősekre a Magyar Posta

Előre engedik az időseket a postán reggelente, és az ajánlott levelek is a postaládába kerülnek a veszélyhelyzet alatt. A Magyar Posta munkatársainak biztosítottak a védőfelszerelések, hogy a nyugdíj átadásakor se veszélyeztessék az időseket – számolt be a speciális intézkedéseiről a társaság a Magyar Nemzetnek.

A postai szolgáltatás egyetemes szolgáltatás, amelyet folyamatosan, még veszélyhelyzetben is zökkenőmentesen biztosítani kell. Az ebben az időszakban meghozott intézkedéseink célja a munkatársak és az ügyfelek egészségének védelme, valamint a fertőzésveszély kockázatának csökkentése a postákon és a kézbesítésnél is – áll a Magyar Posta Zrt. a lapnak küldött válaszában.

A Magyar Nemzet arról érdeklődött, hogy az általános vírusvédelmi lépéseken túl van-e olyan, ami kiemelten a különösen veszélyeztetett korosztályt óvja.

A vállalat folyamatosan biztosít védőfelszerelést minden munkatársának, aki közvetlenül lép kapcsolatba az ügyfelekkel: szájmaszkot és gumikesztyűt, illetve folyékony kesztyűt (szigetelő kézvédőkrém), kézfertőtlenítőt kapnak. Mivel a maszk viselése országosan nem mindenkinek kötelező, ezért a Magyar Posta azt kéri a munkatársaitól, hogy amikor ügyfelekkel találkoznak, használják a védőeszközöket.

Fontos tudni, hogy a postásnak nem kell bemennie a címzett lakásába, és a bejáratig is csak abban az esetben kell elmennie, ha személyes átadást igénylő küldeményt visz. A posta az elmúlt időszakban a kézbesítést könnyítő intézkedéseket is hozott. Így például a sima levelek mellett az ajánlottakat is a postaládába kézbesítik.