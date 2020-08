Varga Mihály: Magyarországon továbbra is megéri diplomát szerezni

Hazánknak szüksége lesz a most megszerzett tudásra, a hallgatók kreativitására, elhivatottságára.

Magyarországon továbbra is megéri felsőfokú végzettséget szerezni, a diplomával rendelkezők könnyebb elhelyezkedéssel, jó szakmai karriert kínáló munkahelyekkel és növekvő jövedelemmel számolhatnak – mondta a pénzügyminiszter az Óbudai Egyetem tanévnyitó ünnepségén hétfőn, Budapesten.

Varga Mihály, a II-III. kerület fideszes országgyűlési képviselője a hallgatókhoz szólva azt hangoztatta: Magyarországnak szüksége lesz a most megszerzett tudásra, a hallgatók kreativitására, elhivatottságára.

A magyar gazdaság sikerének kulcsa, hogy az elmúlt években nemcsak a termelés, hanem egyre inkább az innováció és a kutatás-fejlesztés területén is megindult az előrelépés – hangsúlyozta a miniszter.

A tárcavezető elismerősen szólt az egyetem digitális oktatás terén tett fejlesztéseiről és a koronavírus-járvány elleni védekezést segítő kutatásairól is, utalva az Óbudai Egyetemen kifejlesztett tömeglélegeztető-rendszerre.

Mint mondta, jó volt látni, hogy a magyar kutatók felkészültsége és kreativitása most is előre vivő volt, és ismét bebizonyosodott, hogy Magyarországon megvan az a szellemi tőke, az az egyetemi háttér és azok a kiváló kutatók, akikre és amelyekre a fejlődéshez szükségünk van.

Varga Mihály kitért arra is, hogy Magyarország nemzetközi összehasonlításban is eredményesen védekezett a koronavírus-járvány első hullámában, ami a magyar emberek fegyelmezettségének is köszönhető volt.

Kiemelte, a veszély nem múlt el, küszöbön a második hullám, ezért továbbra is óvatosnak kell lenni. „Egy ország védekezésének a minőségét, az óvintézkedések betartását az emberek felelősségérzete határozza meg” – fogalmazott Varga Mihály.

Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora arról beszélt, hogy a koronavírus-járvány miatt rendhagyó tanévet hagytak maguk mögött, és a járványhelyzet ugyan megváltoztatta az egyetem életét, de sem felülírni, sem gúzsba kötni nem tudta.

Hangsúlyozta, a veszélyhelyzet alatt is arra törekedtek, hogy a hallgatókat a megszerezhető tudás elsajátításában nem érje hátrány, így az egyetem folyamatos volt az oktatás és a kutatás, és felkészültek arra, hogy bármikor újra átálljanak az online oktatásra.

A rektor kitért az egyetem kifejlesztett lélegeztetőgép-rendszerre, amelyet a legjelentősebb szellemi terméknek nevezett, és a berendezés elnyerte az Európai Unó innovációs nagydíját.

Mint mondta, büszke arra, hogy az Óbudai Egyetem a koronavírus elleni küzdelemben nem csak alkalmazott, hanem alapkutatási szinten is „megmutatta magát.”

Kovács Levente szerint az egyetem „kitört az egyformaságból”, egyediek lettek, és az új stratégia megfogalmazása óta szép eredményeket értek el.

Kitért arra is, hogy az egyetem jelentős szerepet vállalt a kormányzat „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című stratégiájában és a Modern városok program célkitűzéseinek megvalósításában.

Elmondta, normál eljárásban 4105 hallgató szerzett idén diplomát az egyetemen, a 2020/2021-es tanévet pedig 2827 magyar és 144 külföldi hallgató kezdheti meg.

Hankó Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy az Óbudai Egyetem magán viseli mindazokat a pilléreket, amelyeket a 2016-os felsőoktatási stratégiában megfogalmaztak.

Olyan képzéseket folytat, amely a gyakorlati képzés megerősítését helyezi előtérbe, ennek egyik példája a duális képzés és ennek egyre erősebb megjelenése.

Borítókép: Varga Mihály pénzügyminiszter beszédet mond az Óbudai Egyetem tanévnyitóján 2020. augusztus 31-én.