Varga Judit: erős nemzetek nélkül Európa is csak gyenge maradhat

Csak a saját nemzeti érdekeit őszintén és bátran felvállaló tagállamok alkothatnak hosszú távon is sikeres európai közösséget, hiszen „erős nemzetek nélkül Európa is csak gyenge maradhat” – jelentette ki az igazságügyi miniszter csütörtökön a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) rendezett fórumon.

Varga Judit az NKE és az Igazságügyi Minisztérium közös, Nemzetek Európája elnevezésű karrierprogramjának nyitóünnepségén úgy fogalmazott: „olyan Európát szeretnénk, amely valóban tiszteletben tartja nemzeti identitásunkat és intellektuális szuverenitásunkat, véleményünk különbözőségét és (…) a magyar emberek akaratát”.

A miniszter ezért elengedhetetlennek nevezte, hogy egy olyan magyar szakértői apparátus épüljön ki, amely hisz a nemzetállamok szoros együttműködésén alapuló Európa és a szuverén Magyarország jövőjében.

Közölte: a karrierprogram célja, hogy minél több, Magyarországot határozottan és hatékonyan képviselő szakembert képezzenek, és közülük minél többen kerüljenek vezető pozícióba az Európai Unió intézményeinél.

Varga Judit felidézte: az EU alapítóatyáinak célja volt, hogy tanulva a történelem hibáiból az európai országokat egy olyan szövetséggé kovácsolják, amely „hosszú időre garantálja a békét, a biztonságot, és a gyarapodást”.

Döntésük – tette hozzá – egész Európa jövőjét meghatározta, és megalapozta a jelenlegi „példátlan hosszú ideig tartó békés időszakot”. A tárcavezető azonban arra is rámutatott, hogy „konfliktusaink azért akadnak bőven”, amelyeket már nem a lövészárkokban, hanem tárgyalótermekben vívják. Hozzátette: a közép-európai szemlélőnek azonban néha úgy tűnik, hogy „barátaink közül néhányan” elfelejtették, hogy Európának a közös lehetőségek kiaknázásáról kellene szólnia, nem pedig a nemzetek elsorvasztásáról.

A nemzeti szuverenitás fontosságát hangsúlyozva arról is beszélt, hogy

Magyarország több mint ezer éves múltjával, sajátos nyelvével, kultúrájával, nemzeti identitásával, alkotmányos hagyományaival és a magyar emberek különleges szellemi képességeivel gazdagítja Európát.

„Ez a sokszínűség az, amit az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikk (2) bekezdése is védendő értékként jelöli meg” – hívta fel a figyelmet. Varga Judit saját tízéves brüsszeli munkatapasztalatára is utalva fontosnak nevezte, hogy a képzés során olyan személyek készítsék fel az uniós munkára a fiatalokat, akik maguk is tapasztalt szakemberek az uniós politikák és diplomácia területén.

A Nemzetek Európája Karrierprogram az NKE és az Igazságügyi Minisztérium által közösen indított képzés. A 6 hónapos program során az európai közszolgálatra készítik fel a résztvevőket. 161 jelentkezőből 51 embert vettek fel.

Gulyás Gergely: európai nemzeti identitás nem létezik

A nemzeti érdekek meghatározásából áll össze az Európai Unió (EU) hatékony működése, ezért kiemelten fontos a magyar érdekek képviselete – hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter az ünnepségen.

Gulyás Gergely a Nemzetek Európája Karrierprogram nyitóünnepségén azt mondta: ahhoz, hogy az EU-ban hatékonyan érvényesíthessük a nemzeti érdekeket, ismerni kell az EU működését, szabályrendszerét.

A miniszter azt is kiemelte:

a nemzeti érdekek hatékony képviseletéhez olyan emberekre van szükség, akik tisztában vannak saját nemzeti identitásukkal. Európai nemzeti identitás ugyanis nem létezik

– jegyezte meg.

Mostanában számtalan éles kritika éri az Európai Uniót és intézményeit – mondta Gulyás Gergely, aki szerint az EU intézményeinek működése valóban vitatható. Ezért is fontos, hogy ezekben a vitákban legyen egy helyes, tudományosan, tényekkel alátámasztott alapállás, amellyel az európai politikában részt lehet venni – jelentette ki.

A miniszter kitért arra is, hogy a sok kritika nem változtat azon, hogy az európai közösséghez tartozás Magyarország számára vitathatatlan érdek.

A rendszerváltoztatás egyik helyes célkitűzése volt az EU-hoz való csatlakozás; a nagyhatalmak felé irányuló világpolitikában Európa kizárólag akkor tud versenyképes lenni, ha egy adott politikai közösséghez tartozva tud véleményt formálni – fogalmazott.

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy úgy tudja, a Nemzetek Európája karrierprogram kisebb keretszámmal indult volna, de sokszoros volt a túljelentkezés. Azt mondta: remélik, hogy ha a program résztvevői egy ilyen komoly versenyben eredményesek voltak, akkor az EU-ban is megállják majd a helyüket és hatékonyan képviselik a magyar érdekeket.

Koltay András, az NKE rektora köszöntőbeszédében azt mondta: kiemelt ügye az egyetemnek a Nemzetek Európája karrierprogram, amellyel olyan embereket akarnak kiképezni, akik Európa ügyéről elmélyülten gondolkodnak, alapos jártassággal rendelkeznek. Bíznak benne, hogy végzés után megtalálják karrierútjukat az Európai Uniónál, amely az európai kultúra és európai eszme közös politikai, közjogi és gazdasági kereteit adja.

A rektor azt is hangsúlyozta, hogy bár több neves szerző írt az elmúlt időszakban az európai civilizáció válságáról, „az európai kultúra él, jelen van, életünk része, feladatunk, felelősségünk van, hogy ezt meg is őrizzük a jövőben”. Koltay András azt mondta: Magyarországnak a jelenlegi világpolitikai helyzetben nagy lehetőségei vannak.

Prőhle Gergely programigazgató az eseményen mondott zárszavában arról beszélt, hogy a karrierképzés több évtizedes hiányt pótol. Egyúttal kijelentette: Magyarország EU-s tagsága részben érzelmi, részben „maximálisan racionális” elköteleződés. A képzés céljának nevezte, hogy Magyarország uniós tagsága mindenki számára gyümölcsöző legyen.