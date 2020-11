Egyezség született az EP és az Európai Tanács között a jogállamiságról, Varga Judit is megszólalt

Az uniós Parlament és az EU Tanácsának német elnöksége ma kora délután előzetes egyezségre ütötte rá a pecsétet az uniós költségvetéshez és mentőalaphoz csatolandó feltételrendszerről – írja a Magyar Nemzet. Michael Roth uniós ügyekért felelős német szociáldemokrata államtitkár a Twitteren számolt be róla, hogy a megállapodás értelmében ezentúl a jogállamisági feltételekhez lehet kötni az uniós pénzeket.

White smoke on the #RuleOfLaw horizon! After long but constructive negotiations between @EUCouncil, @Europarl_EN + @EU_Commission we have an agreement on how to link EU money to the #RuleOfLaw! Important milestone in 🇩🇪Presidency’s commitment to strengthen the RoL in 🇪🇺@EU2020DE

— Michael Roth MdB 🇪🇺 (@MiRo_SPD) November 5, 2020