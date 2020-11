Varga Judit: a magyar igazságszolgáltatási rendszer hatékonysága megfelel az európai elitének

Magyarország komoly lépéseket tett az igazságszolgáltatás digitalizációjában – közölte az igazságügyi miniszter.

A magyar igazságszolgáltatási rendszer hatékonysága megfelel az európai elitének

– közölte Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán hétfőn.

Ha kedvenc sporteseményüket valós időben követhetik az állampolgárok, elvárhatják, hogy valós idejű információk is legyenek a bírósági ügyeik státuszáról, illetve hogy keresetet is be tudjanak online nyújtani. Ha videóhívással kapcsolatba léphetnek szeretteikkel, akkor elvárhatják azt is, hogy ne kelljen átutazniuk az ország másik felébe egy tanúvallomásért – írta a miniszter.

Magyarország komoly lépéseket tett az igazságszolgáltatás digitalizációjában.

Ma már a polgári és kereskedelmi ügyek, valamint a fizetésképtelenségi eljárások több mint felét online kezdeményezik – közölte Facebook-oldalán Varga Judit abból az alkalomból, hogy erről beszélt hétfőn az Európa Tanács igazságügyi minisztereinek online konferenciáján.