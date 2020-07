Változik a hazai munkaerőpiac

Több területen kezdődtek elbocsátások, de általában nem ez a jellemző.

Immár a járvány közvetett hatásai érződnek a hazai munkaerőpiacon: azokon a területeken, ahol a második féléves kilátások rosszak, több cégnél elbocsátások kezdődtek.

Országos szinten ugyanakkor nem ez a jellemző, mivel az érintettek szinte azonnal elhelyezkednek, ráadásul az ágazatok többségében változatlan, sőt élénkülő munkaerő-kereslet tapasztalható, amelyet a piac is alátámaszt. A globális folyamatok hatására vége a bérversenynek, sokan alacsonyabb keresetért találnak új állást – írja a Magyar Nemzet.

Magyarországot sem kerülte el a koronavírus-járvány megjelenése miatt kialakult gazdasági válság, a közvetett hatások már érződnek.

A járvány megjelenését követő korlátozásokban közvetlenül érintett ágazatok leállása miatt nem vesztek oda tömegesen munkahelyek, amit a statisztikák is alátámasztanak.

Most viszont a járvány közvetett hatásai okoznak átrendeződést a munkaerőpiacon – hangsúlyozták a Magyar Nemzet megkeresésére a munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek.

A beszámolók szerint

országos leépítési hullámtól továbbra sem kell tartanunk,

ugyanakkor több területen, jellemzően az ipar ágazataiban karcsúsításba kezdtek azok a vállalatok, amelyek kedvezőtlennek látják második féléves üzleti kilátásaikat.

A szakszervezetek még májusban arról számoltak be, hogy a vállalkozások kivárnak és a második féléves megrendelések, előrejelzések szerint döntenek az esetleges elbocsátásokról.

A képviseletek kérdésre elmondták, tömeges létszámleépítésben csak néhány cég gondolkozik.

Az elbocsátások eddig jellemzően a kölcsönzött munkaerőt érintették, most viszont már az állományból is elküldenek munkavállalókat, beleértve a szellemi pozíciókat is.

A vállalkozói képviseletek szerint

nincs országos probléma, a helyzet kezelhető,

mivel – szemben a 2008-as válsággal – szép számmal vannak üres álláshelyek, és a toborzások sem álltak le. A bizakodásra az ad okot, hogy az elküldött dolgozók jellemzően azonnal találnak másik állást a szakmájukban, ráadásul más ágazatok cégei továbbra is munkaerőért kiáltanak.

Sokakat a kormányzati támogatások, a munkahelyvédelmi akció intézkedései védenek.

Összességében a képviseletek is úgy látják, hogy a regisztrált álláskeresők száma valóban csökken, mivel a leépítésekben, elbocsátásokban érintettek már azelőtt találnak másik állást, hogy álláskeresőként nyilvántartásba vennék őket.

A keresetekre ugyanakkor kedvezőtlenül hat a válság – számoltak be a megkeresésre a szakszervezetek.

A járvány megjelenése előtt bérverseny volt a jellemző, mivel a munkavállalók továbbálltak adott esetben ugyanazon ipari park egy másik vállalkozásához, ha az többet fizetett.

Most más a helyzet: az elküldött munkavállalók ugyanabban a munkakörben más cégnél sok esetben már alacsonyabb fizetésért tudnak csak elhelyezkedni.

Gyakorlattá kezd válni az a jelenség is, hogy bizonyos munkavállalók munkaköri átsorolás miatt alacsonyabb keresetért tudnak tovább dolgozni, amelynek oka sokszor a költségcsökkentés.

A szakszervezetek a legtöbb helyen segítenek az elküldött munkavállalóknak gyorsan és hatékonyan új munkát találni, átirányítani az érintetteket.

A képviseletek összességében úgy látják,

nem kezdődött más uniós országokhoz hasonló leépítési hullám,

ami egyelőre nem is várható, de a világgazdasági krízis a magyar munkahelyekre és a keresetekre is kedvezőtlen hatással van.

Ugyanakkor a legtöbb gazdasági szereplőnél még mindig a bizonytalanság a jellemző, mivel a kilábalást nagyban befolyásolja – vakcina híján – a járvány előrejelzett második hulláma. A versenyszféra túlnyomó többsége ráadásul abban érdekelt, hogy megtartsa tapasztalt munkavállalóit, akár állami segítség bevonásával is.

A globális gazdaságtól kevésbé függő ágazatokban ugyanakkor élénkülő toborzásról számolnak be az állás­piac szereplői.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban írta, június közepe óta ismét nő a foglalkoztatottság, és csökken az álláskeresők száma.

A szórványosan előforduló leépítések ellenére továbbra is nagy a kereslet a diákok iránt és egyre több, jellemzően magas tudást igénylő munkahely jön létre.