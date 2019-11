Vádat emeltek a Twitter két munkatársa ellen

Vádat emeltek szerdán San Franciscóban a Twitter két munkatársa ellen, akik személyes adatokat gyűjtöttek a szaúdi kormány számára a közösségi médium több ezer, a rijádi rezsimet bíráló felhasználójáról.

A San Franciscó-i kerületi bíróság dokumentumaiból kiderül: a szaúdi kormányzat tisztségviselői összehangolt erőfeszítésekkel érték el, hogy az amerikai médiaóriás két munkatársa továbbítsa nekik több ezer felhasználó személyes adatait, köztük e-mail-címüket és számítógépük IP-címét, amelynek révén könnyen beazonosítható tartózkodási helyük is.

Olyan felhasználókról van szó, akik közismert bírálói a szaúdi rendszernek, vagy csak a sivatagi királyságot bíráló bejegyzéseket tettek közzé.

Az AP amerikai hírügynökség értesülései szerint a megrendelésre dolgozó adathalászok áldozatai között van egy több mint egymillió követővel rendelkező közismert szaúdi rendszerkritikus személyiség és egy neves újságíró is, akiknek nevét nem tették közzé.

Nyilvánosságra hozták viszont a két Twitter-alkalmazott nevét: Ahmad Abouammo amerikai és Ali Alzabarah szaúdi állampolgárról van szó. Mindketten értékes tárgyakat – köztük karórákat – és titkos bankszámlákra elhelyezett dollár-tízezreket kaptak rijádi megbízóiktól. A vádirat szerint a szaúdi királyság ügynökeként tevékenykedtek, anélkül, hogy – a törvénynek megfelelően – külföldi állam megbízottjaként bejegyeztették volna magukat az amerikai igazságügyi minisztériumnál.

Vádat emeltek egy meg nem nevezett harmadik férfi ellen is, aki a közösségi médiában tevékenykedő marketingcéget irányított, és a szaúdi királyi család számára dolgozott.

A Twitter közleményben tudatta, hogy együttműködött a szövetségi bűnüldöző szervekkel az ügy felgöngyölítésében, egyben közölte, hogy megszigorította a hozzáférést a felhasználók érzékeny adataihoz. Ezekhez az adatokhoz ezentúl „csakis kiképzett és szigorúan ellenőrzött munkatársak kis létszámú csoportja” férhet hozzá – hangsúlyozta a kaliforniai cég közleménye.

Szaúd-Arábia washingtoni nagykövetsége az amerikai sajtó megkeresésére nem kommentálta az információkat.

Amerikai kommentátorok az üggyel kapcsolatban emlékeztetnek arra, hogy Szalmán király és 34 éves fia, Mohamed bin Szalmán trónörökös többször is agresszív lépéseket tett a rendszert bírálók börtönbe zárására, elhallgattatására vagy akár kivégzésére is. Ez történt a szintén rendszerkritikus Dzsamál Hasogdzsi újságíróval, akivel 2018 őszén Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán végeztek a trónörököshöz közelálló emberek. A Hasogdzsi-gyilkosság miatt végül Mohamed bin Szalmánnak is ki kellett mondania, hogy övé a végső felelősség, azt azonban tagadta, hogy ő rendelte volna el Hasogdzsi brutális meggyilkolását.

A Vanity Fair című folyóirat nemrég részletes oknyomozó riportban tárta fel a politikai ellenfelek vagy vélt ellenfelek elhallgattatására alkalmazott szaúdi módszereket. A riportból kiderült: az internetes portálok, közösségi médiumok megfigyelésének rendszerét Szaúd al-Kahtáni, a trónörökös bizalmasa és egyik legszorosabb munkatársa dolgozta ki és működteti. Al-Kahtáni nevéhez fűződik a rendszert bírálókról vezetett feketelista létrehozása is.