Simicskó István lett a KDNP új frakcióvezetője, a Fidesz újraválasztotta Kocsis Mátét

Simicskó István vezeti a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióját július 15-től – jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke a kisebbik kormánypárt rendkívüli frakcióülése után. A Fidesz megerősítette Kocsis Máté tisztségét.

A KDNP elnöke elmondta: Harrach Péter eddigi frakcióvezető már korábban jelezte, hogy 10 év „frontszolgálat” után át szeretni adni a posztot. Abban állapodtak meg, hogy a ciklus feléig vezeti a kisebbik kormánypárt frakcióját – mondta a miniszterelnök-helyettes, aki egyúttal köszönetét fejezte ki a frakcióvezető munkájáért.

Rámutatott:

a kormánnyal való kapcsolattartást Simicskó István esetében is nagyban segíti majd, hogy korábban miniszteri feladatokat látott el.

Utalt az új frakcióvezető küzdősportok iránti szeretetére és azt mondta, reméli, a képviselőcsoport élén is ezt a szellemiséget képviseli majd.

Harrach Péter úgy értékelt: az elmúlt 30 esztendő legeredményesebb tíz évét tudhatják maguk mögött a parlamenti munkában, aminek során igyekeztek a kormányzati munkát, egy erősödő Magyarország megteremtését segíteni.

Azt mondta, nagy élményként őrzi az elmúlt tíz évet, és bár most egy lépéssel hátrább lép, „de ez csak egyetlen lépés” lesz.

Jelezte: ezentúl is aktív marad, és frakcióvezető-helyettesként dolgozik majd.

Simicskó István, új frakcióvezető „aktív munkát” ígért a jövőre nézve, és azt mondta: a KDNP továbbra is értékalapú politikát folytat majd.

A kormánypárti frakcióvezetők dolga és feladata, hogy a kormányt támogassák – emelte ki, hangsúlyozva: ott lesznek a parlamenti küzdőtéren.

Simicskó István a Facebookon is megköszönte a bizalmat:

Nacsa Lőrinc frakciószóvivő kérdésre elmondta: hétfőn a nagyobbik kormánypárttal volt közös frakcióülés is, ezen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök is, és ott tájékoztatták a nagyobbik kormánypártot a változásokról.

A Fidesz frakció megerősítette Kocsis Mátét a frakcióvezetői tisztségben, amelyet 2018 májusa óta tölt be – közölte a párt sajtóosztálya. Mint írták, változatlan a frakcióvezetés összetétele is: Balla György, Böröcz László, Halász János, Kubatov Gábor, Selmeczi Gabriella, Bánki Erik, Bóna Zoltán, Hende Csaba és Németh Zsolt ezután is frakcióvezető-helyettesként dolgozik.

Kocsis Máté a közösségi oldalán azt írta, készen állnak megmérkőzni a baloldallal:

Borítókép: Simicskó István és Kocsis Máté (Fotó: Simicskó István/Facebook-oldala)