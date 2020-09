Újabb településeken jelez emelkedést a szennyvízben a koronavírus örökítőanyaga

Békéscsabán, Budapest déli és központi területein, Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Pécsen Székesfehérváron növekedő tendenciát mutattak ki a SARS-CoV-2 vírus örökítőanyagának mennyiségében a 35. héten végzett szennyvízvizsgálatok.

A szennyvízben kimutatható koncentrációnövekedés 4-10 nappal előzi meg a tünetes megbetegedések számának növekedését. Fontos hangsúlyozni, hogy a módszer a behurcolt eseteket és az egyedi gócokat nem méri, tehát az eredmények arra utalnak, hogy az ország nagyobb részén megindult a közösségi terjedés – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalán.

Az NNK által végzett szennyvízvizsgálatok eredményei és a megnőtt pozitív esetszámok azt mutatják, hogy a járvány nem ért véget, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása.

Kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Az együtt szórakozó fiatalokat kérjük, hogy ne igyanak közös üvegből, és ők is tartsák az általános óvintézkedéseket. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, baráti, családi és egyéb találkozókra, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát – hívják fel a figyelmet.

Ha mindezeket betartjuk, akkor el tudjuk kerülni a fertőzés továbbterjedését és a további korlátozó intézkedések bevezetését – írják az NNK oldalán.