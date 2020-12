Újabb milliókat kapott Brüsszelből Gyurcsányné a védekezés elleni uszításra

Továbbra is szakadatlanul ömlik a pénz Brüsszelből Gyurcsányné videós kampányára, az elmúlt másfél hét alatt újabb hétmillió forint külföldi támogatást kapott a baloldali politikus – derül ki a Facebookon elérhető adatokból. Nemcsak a Demokratikus Koalíció (DK) számít az uniós „elit” kegyeltjének, hanem a többi hazai baloldali párt is. Gyurcsány Ferencék, és Fekete-Győr Andrásék, de Gyöngyösi Mártonék is rendesen megszolgálják a pénzt Brüsszelben, hiszen naponta uszítanak Magyarország ellen.