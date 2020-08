Újabb ezrek álltak a székely petíció mellé

Mielőtt újraindult a szignók gyűjtése, a Pesty László vezette kampánycsapat meghatározott hét új célországot, így Horvátországban, Szlovéniában, Spanyolországban, Litvániában, Svédországban, Észtországban és Lettországban is kiemelten gyűjtik az aláírásokat – írja a Magyar Nemzet.

Később Pesty László kampányfőnök arról nyilatkozott, hogy Ausztria szerepe is felértékelődhet a nemzetközi kampányban. Ezt a szakember azzal indokolta, hogy a nyugati szomszédunknál tucatnyi kisebbség él, mások mellett magyarok, csehek, szlovákok, szlovénok, horvátok, szerbek, románok, székelyek, olaszok, törökök és kurdok. Hozzátette: nem tudják, hogy egy ilyen hihetetlenül multikulturális közegben milyen stratégia működhet, de megpróbálják kihasználni az országban rejlő lehetőségeket.

A július 18-án újraindult gyűjtés alapján az látszik, hogy Ausztriából, Németországból, Spanyolországból, Svédországból és Szlovéniából arányaiban többen csatlakoztak a székelyek ügyéhez, míg Észtországból, Horvátországból, Lettországból és Litvániából eddig kevesen írták alá az online petíciót. Ezzel kapcsolatban Pesty László korábban azt nyilatkozta a lapnak, hogy a tavaszihoz hasonló a helyzet.

„Eleinte hetekig, hónapokig be kell fektetni az ügybe az energiát, a pénzt és a tudást, majd az utolsó napokban érik be a munka gyümölcse. Most is arra számítok, hogy a november 7-i határidő előtt tíz nappal, két héttel gyűlnek majd nagy számban az aláírások”