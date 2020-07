Újabb botrány Gödön a momentumos polgármester körül

Göd momentumos polgármestere a képviselő-testület kétharmada szerint törvénytelenül kötött szerződést a szomszédos Vácott egy környezetkárosítási ügyben megismert jogásszal. Hevesi Kristóf ügyvédnek a Samsung terjeszkedése elleni pertársaságot kellene létrehoznia.

Egyre-másra esnek ki a csontvázak Balogh Csabának, Göd polgármesterének szekrényéből. A momentumos városvezető a képviselő-testület kétharmada szerint saját hatáskörét ismét túllépve, a hivatal szabályzatát megszegve kötött szerződést Hevesi Kristóf ügyvéddel, akinek a Samsung terjeszkedése elleni, Balogh Csaba és vélhetően pártvezetése fejéből kipattant pertársaságot kell összegründolnia – írja a Magyar Nemzet.

Csakhogy az ellenzék a sors iróniájának tartja, hogy míg Vácott Hevesi az eddigi adatok szerint áttételesen részese lehet egy környezetkárosításának, addig Gödön Balogh Csaba megbízására a Momentummal együtt a Samsung ellen hergelik a lakókat, és kétes kimenetelű, ám jól megtérülő pertársaságba csalogatják őket.

Úgy tudni, Hevesi szerződését úgy kötötték, hogy az önkormányzat előre fizet neki, és a megbízás után még sikerdíj is megilletné.

A gödi polgármester ellenzéke szerint az értelmetlen és önhatalmúlag létrehozott, általa kitalált pertársaság a Samsung ellen azoknak semmilyen megoldást sem nyújt, akik a gyár közvetlen közelében laknak, és el szeretnének költözni. Arról nem is beszélve, hogy az ellenzék szerint mindössze Balogh és pártja politikai érdekeit szolgálja az akár évtizedekig is elhúzódó per.

Balogh közben a Facebook-oldalán magyarázza a bizonyítványt, és az LMP-s – általa egyébként a napokban menesztett – alpolgármesterét nevezi meg, mint aki egy személyben akar tárgyalni a Samsunggal, ezért politikai hecckampány folytat ellene, aki egyébként a demokráciát és az embereket képviseli.

Ami az említett váci környezetkárosítási ügyet illeti, az nincs semmilyen közvetlen ráhatással a gödi eseményekre, a kapcsolatot Hevesi személye jelenti.

A cégbírósági bejegyzéseket, helyszíni bejárások eredményeit figyelembe véve rajzolódik ki a váci tóbotrány. Vác déli területén találhatóak a cementgyár volt kavicsbányái. Itt több bányató is van, gazdag élővilággal. Ezen tavak egyike (0405/1 hrsz.) érdekes körülmények között került át a 2010 előtti szocialista kormányokkal jó kapcsolatot ápoló Kárpáti Zoltán és az Út-Híd Kommunális Létesítményeket Építő Kft. kezébe, amely cég továbbadta területet a szintén a Kárpáti Zoltánhoz köthető Kompozit-ex Kft.-nek. A cégnek dr. Hevesi Kristóf a tulajdonosa és az ügyvezetője is egyben. A lakóingatlanok szomszédságában, zöldkörnyezetben fekvő, közel 15 hektár területű bányatavat építési törmelékkel töltené fel a K.K.H Bányaművelési Kft., ami szintén Hevesi Kristóf tulajdona volt, majd eladta a fentebb említett Kárpáti Zoltánnak.

Vácott egy olyan tó került veszélybe, amelyben a Magyar Nemzet munkatársai ottjártukkor védett tavirózsát, védett vidrára utaló nyomokat láttak. Azt a tavat szándékoznak feltölteni építési törmelékkel, amelyet a gazdag madárvilág miatt a madártani intézet munkatársai is rendszeresen látogatnak.

Környezetvédelmi szakembereknek sokat mondhat az az adat is, miszerint a tó alig több mint 1000 méterre van a Dunától, amivel nyilvánvalóan összeköttetésben van a talajvizen keresztül.

Az már csak ráadás, hogy az építési törmelék feldolgozása és deponálása miatt rendszeresen porral szennyezik nem csak a václigeti, de a sződi és sződligeti házakat is.

Balogh Csaba már hosszabb ideje háborúban áll a képviselő-testület többségével. A pandémia alatt egy személyben hozott döntéseinek döntő többségét kétharmados többséggel leszavazták a járványhelyzet utáni első teljes önkormányzati testületi ülésen.

Az önkormányzat így megszabadult több, az ellenzéki többség által legalábbis kétesnek tartott szerződéstől, illetve tanácsadótól.

Ezek közül csak egy volt Luscsik János, az egykori politikai kalandorhoz, Welsz Tamáshoz kapcsolódott Sólyom Airwaysben egykor feltűnő közbeszerzési (!) tanácsadó. A polgármester annak ellenére kötött önhatalmúlag szaktanácsadói szerződést az Iglu Ltp Kft.-vel, hogy az önkormányzati testület többsége is ellenezte a megállapodást, a pénzügyi bizottság pedig nem döntött az előterjesztésről.

Időközben persze az is kiderült, hogy a közbeszerzési tanácsadót öt évre eltiltották a cégvezetéstől, ami azonban egyáltalán nem zavarta Balogh Csabát, hogy szerződjön az egyébként Luscsikhoz köthető céggel, amelynek nevében maga Luscsik járt el. Az önkormányzati többség semmissé tette a szerződést, igaz, a polgármester – a Magyar Nemzet információi szerint – még mindig nem írta alá a testület által elfogadott határozatot.

Márpedig ha kicsúszik a 15 napból, törvényt sért.