Továbbra is járványügyi készültség van – Nézze élőben!

Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely tájékoztatója.

Cikkünket folyamatosan frissítjük.

Az aktív fertőzöttek száma 920-ról 906-ra csökkent Magyarországon, reményeink szerint a hétvégén már 900 alá csökkenhet – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón. Mint mondta, a világból eközben aggasztó híreket hallunk, rossz a járványhelyzet, de a környező országokban és nálunk csökken az aktív fertőzöttek száma – írja a Magyar Nemzet.

A nagy rendezvények megtartására augusztus 15-ig nincs lehetőség, de ha továbbra is kedvező lesz a járványügyi helyzet, akkor az augusztus 20-i programok már megtarthatók

– emlékeztettet, hozzátéve: továbbra is az emberek egészsége a legfontosabb.

A gazdaság újraindítása érdekében a kormány újabb és újabb intézkedéseket hoz, emiatt indult el a gazdaságvédelmi operatív törzs is Varga Mihály miniszter vezetésével. Mintegy 120-130 ezer ember vesztette el munkáját a koronavírussal összefüggésben – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely.

A jövő évi költségvetés gazdaságvédelem költségvetése lesz – jelentette ki a miniszter.

A kormány visszaépíti a 13. havi nyugdíjat, növekszik az első hat hónapra járó csecsemő gondozási díj a CSED, az édesanyák jövedelmük 100 százalékát megkapják, de az édesanya fizetése nőni fog, mert nem kell járulékot fizetni.

A KATA-adó szabályai idén nem fognak változni, de módosító indítványt nyújtott be a kormány, hogy a visszaélések megszűnjenek. Gyakorlatban úgy tudjuk megvalósítani, hogy 3 millió forint felett 40 százalékos adót kell fizetni – mondta el Gulyás Gergely.

A nemzeti konzultáció elindult, sokan már megkapták a kérdőívet – jelentette ki a miniszter. Úgy fogalmazott, arra kell készülnünk, hogy lesz második hulláma a koronavírus járványnak, emiatt fontos tudni a magyar állampolgárok véleményét. Hozzátette, a konzultációs kérdőívek kisajátítása bűncselekménynek minősül.

Kérdésre válaszolva Gulyás Gergely azt mondta, nem ért egyet a kormány a parkolási díjak emelésével, hiszen eddig is olyan összegek voltak, amelyek az autósokat a lehető legkevesebb parkolásra kényszerítették. Most már csak dugóban állni lehet Budapesten – tette hozzá.

A legnagyobb veszteséget a magyar államnak okozta a koronavírus, kármegosztás van, az állam jövőre több támogatást biztosít az önkormányzatoknak, nincs kitől visszakérni a védekezés költségeit – mondta Gulyás arra a kérdésre, hogy a baloldali kormányok visszakérik a védekezésre elvont forrásaikat.

A Lánchíddal kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta:

új vezetése van a fővárosnak, nyolc hónap eltelt, a korábban elfogadott ajánlatot a főváros egyiket sem kívánja igénybe venni.

Új közbeszerzést kellett volna kiírni, hat hónapig Karácsonyék nem tettek semmit. Rendelkezésre álló információ szerint statikai problémák vannak a híddal, darabok esnek le róla, de az összeomlása nem fenyeget. Minden forrás rendelkezésre áll, tessék felújítani.

Hozzátette: ha drágának találták, akkor kiírhattak volna új közbeszerzési eljárást, de ez hat hónapja nem történt meg.

Sajtóérdeklődésre a miniszter elmondta, a külkereskedelmet az segíti, ha a magyar cégek a lehető legkönnyebben tudják eljuttatni a termékeiket a külföldi piacokra, ezért fontos, hogy legyen Magyarországnak kikötője: Triesztben ez sikerült, ami mindenképp jó beruházás – fogalmazott. A 31 millió eurós koncessziós díjból 20 millió eurót már kifizetett a kabinet – tette hozzá.

A magyar kormány elvárása az volt a turisztikai ügynökséggel szemben, hogy a pályázatok kiírásakor segítsék a gazdaság újraindítását – mondta a miniszter. A szakmai szempontok fontosabbak a politikai érdekeknél – jegyezte meg.

A Magyar Nemzet azon kérdésére, hogy Gyurcsány Ferenc Facebook-oldalán a fővárosi ellenzék nevében harcot hirdetett a kormány ellen, Gulyás Gergely elmondta: Gyurcsány Ferenc kormányzása a legsikertelenebb, léghaszontalan kormányzás volt, gyakorlatilag egy csődbe vitt államot adott át Bajnai Gordon. 85 százalékos adósságot hagytak maguk után, Tarlós ehhez képest 70 százalékos tartalékkal adta át a fővárost Karácsony Gergelynek. A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának legközelebbi ülése szeptemberben lehet, de ehhez két fél kell, ha a főpolgármester nem a vitákat keresi, akkor létrejöhet a párbeszéd.

Amióta döntött a kormány, hogy nyelvvizsga nélkül is kiadhatók a diplomák, 75 ezer ember hozzájutott a diplomához, ebből már 42 ezren át is vették.

A dél-pesti kerékpárútról Gulyás azt mondta, értelmes, fontos projekteket húzott ki a főváros az elmúlt időszakban, de azt reméli a kormány, hogy Karácsony Gergely meggondolja magát, hiszen van elég forrásuk, ami nem sok országról mondható el a koronavírus-járvány után. Csak állampapírban 180 milliárdos forrása van a fővárosnak – tette hozzá.

Az Index helyzetéről a miniszter azt mondta, az állam feladata a sajtószabadság fenntartása, máskülönben a sajtóügyekbe nem szeretnének beavatkozni.

Gyöngyöspata önkormányzata és az állam is köteles kifizetni a rá eső pénzösszeget, ezt a kormány meg is fogja tenni, akkor is, ha nem ért egyet a követeléssel – jelentette ki a miniszter.

Újságírói kérdésre Gulyás Gergely a KATA adóval kapcsolatban elmondta, az embereknek ezzel a formában megszűnt a munkavédelmi védelmük, vissza kell szorítani a visszaéléseket. A munkaerőpiacon reményeink szerint munkaerő kereslet lesz, egyike sem tudja majd megtenni, hogy jövedelmet csökkent. A tárcavezető rámutatott: ha járványnak lesz második hulláma, az idei gazdasági recessziót nem lehet elkerülni, ha nem lesz akkor érdekesebbek lesznek az eredmények, egyelőre kiszámíthatatlan.

A maszk viseléssel kapcsolatban Gulyás elmondta:

az operatív törzs dönt járványügyi kérdésekben, a következő héten mindenképpen így lesz. Addig tartjuk fent, ameddig a járványügyi helyzet megkívánja.

A Magyar Turisztikai Ügynökséggel kapcsolatban a miniszter azt is mondta, ott turizmussal foglalkozó szakértők dolgoznak, hozzájuk érdemes fordulni a döntéseikkel kapcsolatban. A rendszerváltás óta nem volt olyan jó helyzetben a magyar turizmus, mint az utóbbi években – mutatott rá Gulyás Gergely.

Az egyetemek kuratóriumáról azt mondta, ez az intézmények autonómiáját erősíti, a kuratórium résztvevőinek 80 százaléka nem kormánytag – hívta fel a figyelmet. Az egyetemi autonómia az állami beavatkozás korlátozását, illetve kizárását jelenti, ezt jelentősen megerősíti, hogy alapítványok jönnek létre – hangsúlyozta Gulyás. A Színház-és Filmművészeti Egyetem feletti állami kontroll is megszűnik azzal, hogy kuratórium jön létre, ők is jól járnak a változtatásokkal – tette hozzá.

A sör esetében is a szabad verseny oldalán áll a kormány, tehát a monopóliumokat korlátozni kell – mondta.

Migránskérdésben Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a magyar kormány továbbra sem fogadja el, hogy a migrációról ne nemzeti hatáskörben döntsünk, és a kormány továbbra is elutasítja a bevándorlást.

– A migráció és a terrortámadások között van kapcsolat, a kulturális különbségek is szembetűnőek – jelentette ki a tárcavezető. Gulyás hozzátette: ha bevándorláspárti kormánya lesz Magyarországnak, akkor majd lehet úgy gondolkodni ebben a kérdésben, mint a bevándorláspárti országok.

A miniszter az euróövezethez való csatlakozásról elmondta, ellene döntött a kormány, holott a feltételek adottak lennének.

– A közös valuta bevezetését nagyon meg kell gondolni, látjuk azokat a problémákat, amit az euró bevezetése okozott a déli álmokban – indokolt a tárcavezető.