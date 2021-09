Törvénybe is ütközhet a leszbikus egyesület költözése

Iskola, óvoda és egy gyermekorvosi rendelő is található a Baross utca 86. szám százméteres körzetében, pont ahova költözik a Labrisz Leszbikus Egyesület a józsefvárosi önkormányzat támogatásával. A melegjogi egyesület azért hagyja el korábbi székhelyét, mert ott csak irodai munkát tudtak végezni, az új, ötven négyzetméteres helyen pedig rendezvényeket is terveznek tartani, ami ebben az esetben az új gyermekvédelmi törvénybe is ütközhet.

Pikó András, Józsefváros baloldali polgármestere kedvezményes bérleti díjjal segítette az általa kedvelt Labrisz Leszbikus Egyesület tágasabb helyre költözését a Baross utca 86. szám alá. A józsefvárosi önkormányzat nem volt elég körültekintő, mert olyan helyiséget ajánlott fel a leszbikus szervezetnek, amely szomszédságában óvodák és iskolák is vannak. A józsefvárosi Százszorszép tagóvoda, egy sérült gyermekeket fejlesztő napközi, a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, illetve egy gyermek háziorvosi rendelő is az új bérlemény százméteres körzetén belül található. A Labrisz egyesület azért keresett új irodát, mert a korábbi helyükön csak adminisztratív feladatokat tudtak ellátni, ezzel szemben az új ötven négyzetméteres helyen rendezvényeket tartanak majd, ami ez esetben az új gyermekvédelmi törvénybe is ütközhet. Az önkormányzati bizottság elé került előterjesztésben leszögezik: a Labrisz Leszbikus Egyesület az elkövetkező egy évben számos programot tervez a leszbikus, biszexuális és transznemű nők közösségének. Programjaik célja, hogy ezeket a célcsoportokat láthatóbbá, megismerhetőbbé, elfogadottabbá tegyék. Rendezvényeik nagy része mindenki számára nyitott kulturális programként működik, míg más eseményeik elsősorban a nők számára kívánnak biztonságos kulturális és szociális teret nyújtani. A helység megtartja korábbi funkcióját is, a Labrisz irodaként is kívánja használni. Az új irodahelyiség bázisként szolgál majd az egyesület vezetéséhez és tevékenységei megvalósításához, amely megbeszélések, beszélgetős programok színhelye lesz, illetve könyveik és iratanyaguk tárolását is szolgálja – számol be róla a Magyar Nemzet. Mint ismert, az egyesület adta ki az első homoszexuális tartalmú érzékenyítő mesekönyvet Meseország mindenkié címmel. Emellett ők voltak az első melegszervezet, amely előadásokat tartott kiskorúaknak a középiskolák falain belül. Mint ismert, fővárosi középiskolákban folytattak LMBTQ-érzékenyítést. A budapesti Eötvös József Gimnázium iskolaújságának a szerkesztői egy kérdőív segítségével próbálták feltérképezni a diákok szexuális érdeklődését, majd a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium diákja számolt be arról, hogy még 2019-ben részt vett az intézményben egy szervezett LMBTQ-érzékenyítő foglalkozáson. Mindezt képekkel is alátámasztotta. Az első – általa küldött – fotón az látható, hogy az osztályteremben, a táblán az LMBTQ betűk fogalmi magyarázatai mellett az aszexuális, a demiszexuális és az alloszexuális szavak szerepelnek. Továbbá a Labrisz Leszbikus Egyesület weboldala, illetve ügyfélfogadási ideje is látható a felvételen. Úgy tűnik, a Labrisz egyesületet nem állítja meg a gyermekvédelmi törvény az LMBTQ-ideológia népszerűsítésében. Az balliberális önkormányzat által kedvezményben részesített szervezet idei és jövő évi tervei között szerepel, hogy folytatják a Melegség és megismerés című, iskolai felvilágosító programjukat, amelyre évi 700 ezer forintot terveznek elkölteni. Emellett szeretnének összeállítani olyan anyagokat, amivel megkönnyítenék a pedagógusoknak a Meseország mindenkié című könyv hasznosítását. Erre hatmillió forintot szánnak. Pikó András polgármester nyílt támogatója a szervezetnek, korábban ki is állt a Meseország mindenkié mesekönyv mellett, sőt a Kesztyűgyár Közösségi Házban teret is engedett a leszbikus egyesület filmforgatásának úgy, hogy a közösségi házat többségében fiatalkorúak használják.