Több mint hatvanezer utas maradhat hoppon a hosszabb sztrájk miatt

Délelőtt 11 óra helyett éjfélig tart sztrájkot vasárnap a német légiutas-kísérők független szakszervezete (UFO) a Lufthansa-csoport több légitársaságánál.

A reggel 5 órakor kezdett sztrájk a Germanwings, az Eurowings, a Cityline és a SunExpress járatait érinti.

Több mint háromszáz járat maradhat ki, ami 60 ezernél is több utast sújthat.

Kora délelőtti sajtójelentések szerint a munkabeszüntetés az első órákban nem okozott komolyabb fennakadást. A müncheni nemzetközi repülőtéren például alig tíz járatot kellett törölni, és

az érintett légitársaságok igyekeznek olyan munkatársakkal dolgozni vasárnap, akik nem tartoznak az UFO-hoz.

A szakszervezet a hét elején még a csoport névadó leányvállalatánál, a Lufthansánál helyezett kilátásba sztrájkot, de időközben a munkaadó 2 százalékos rendkívüli fizetésemelést jelentett be, amivel teljesítette a szakszervezet követeléseit.

Az emelés azonban csak a Lufthansa utaskísérőire vonatkozik, és a leányvállalatoknál dolgozó munkatársakat kihagyták belőle – indokolta az UFO a sztrájkfelhívást.

A munkaadó törvénytelennek tartja a szakszervezeti akciót, és jogi következményeket helyezett kilátásba.

A társaság álláspontja szerint továbbra is érvényes a légiutas-kísérők munkájáról és javadalmazásáról szóló kollektív szerződés, nincsenek nyitott kérdések, így sztrájk sem lehet.

A felek bíróság előtt is vitát folytatnak. A Lufthansa szerint a szakszervezet vezetése szabálytalanul került pozícióba, így tevékenysége is szabályellenes. A társaság ezért nem is ismeri el az UFO márciusi lépésének jogosságát, amellyel a szakszervezet felmondta a kollektív szerződést.

Az UFO az utóbbi években több nagyszabású sztrájkot szervezett a Lufthansa-csoportnál, 2015 novemberében egyhetes munkabeszüntetést tartottak, akkor 4700 járatot kellett törölni.