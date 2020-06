Tízből nyolcan egyetértenek a kabinet lépéseivel

A veszélyhelyzet márciusi bevezetésével és annak mostani kivezetésével is egyetért a magyarok legalább négyötöde – derül ki a Nézőpont Intézet ­jú­nius 10. és 12-e között végzett közvélemény-kutatásából.

Tízből nyolcan a járvány elleni kormányzati lépésekkel is elégedettek, még a hatvan év fölöttiek körében is tízből heten a kormány oldalára helyezkedtek ebben a kérdésben.

Az intézet májusi kutatásából kiderült: a veszélyhelyzet bevezetésének bejelentése után a március közepén mért 94 százalékról negyven százalékra csökkent a rendkívüli jogalkotási rend fenntartásának támogatottsága. A múlt heti közvélemény-kutatás azonban azt mutatta, hogy a polgárok 82 százaléka ma már egyetért a „koronavírus-járvány miatt bevezetett, rendkívüli jogrendet lehetővé tevő veszélyhelyzet” állapotának megszüntetésével. Vagyis elmondható, hogy a kormány a példa nélküli intézkedés alkalmazásakor és visszavonásakor is a magyar társadalom legalább négyötödös támogatottságát élvezte − olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

A kutatás alapján a magyarok hatvan százaléka szerint Orbán Viktor a veszélyhelyzetben kapott rendkívüli kormányzati jogalkotás lehetőségével nem élt vissza, ellenkező álláspontra csupán 26 százalék helyezkedett. Ugyanakkor a budapestiek 47 százaléka szerint nem élt vissza a kormányfő a rendkívüli helyzetben kapott felhatalmazással.

A járványhelyzetben a vírus alulmaradt, az ellenzék vesztett, a kormány viszont jól szerepelt – állapítja meg az elemzés. A magyarok 78 százaléka ugyanis elégedett a kabinet a koronavírus ellen tett intézkedéseivel, és ez a mutatószám a járvány alatt is szinte végig ilyen magas volt. Ebben a kérdésben még az ellenzéki érzelmű választópolgárok 47 százaléka is elégedett volt a kormánnyal. A kutatás szerint sem Ban­góné Borbély Ildikó, sem Korózs Lajos erőfeszítései nem hoztak eredményt. A legveszélyeztetettebb, hatvan év fölötti korcsoport 71 százaléka is elismeri a kormány munkáját. Márpedig sok választó ebbe a korcsoportba tartozik.