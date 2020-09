Tételesen sorolta fel a miniszterelnök az ellenzék tragikus intézkedéseit (videó)

Azonnali kérdések. Az ellenzék borsodi jelöltje és egyéb gaztettek // Parliamentary Q&A. The opposition's candidate in Borsod and other villainies

Azonnali kérdések. Az ellenzék borsodi jelöltje és egyéb gaztettek // Parliamentary Q&A. The opposition's candidate in Borsod and other villainies

Közzétette: Orbán Viktor – 2020. szeptember 21., hétfő