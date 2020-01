Templomokat gyújtogatnak és papokat vernek a kommunisták Chilében

A kormány ellen tüntető antifasiszták csuklyában rohanták meg a santiagói San Francisco de Borja-templomot. A plébánost végigrángatták a folyosón, kilökték az utcára, ahol tovább ütlegelték – számolt be róla a 888.hu. Ezután a többi tüntetővel együtt visszamentek és szétverték, végül felgyújtották a neogótikus templomot és a környékén parkoló autókat.

A portál hozzáteszi: az október óta tartó tüntetéseket az antifasiszták a féktelen tombolásra és az ateista megnyilvánulásaikra használják fel. Novemberben már szétvertek egy templomot, szintén Santiagóban, a dél-amerikai ország fővárosában.

Leftist demons attack a priest in #Chile

Looks like #Spain in 1936. The communists never change… pic.twitter.com/lRXtKkmqXs

— BasedPoland (@BasedPoland) January 5, 2020