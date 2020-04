Te vidéki, ostoba tahó!

Önmagát egykor kampánygurunak tartó Bruck Gábor szerint Orbán szavazóinak a többsége elszigetelten, bezárva él, leginkább vidéken és úgy száz év választja el őket Európától.

Ha Ön vidéken él, Ön egy komplett idióta. Őrült. De ez a kisebbik baj. Ezen kívül Ön ostoba, primitív, szűklátókörű, rasszista és idegengyűlölő. Magyarán egy vidéki tahó. Természetesen ezt nem mi mondjuk. Ezt a Népszava nevű pártpropaganda faliújság mondja. Abban is egy Bruck Gábor nevezetű, önmagát egykor kampánygurunak tartó senkiházi a Fidesz szavazóiról.

Bruck arról értekezik igen hosszan az említett kiadványban, hogyan győzhető le a Fidesz 2022-ben. Mindez teljesen érdektelen, annyi sületlenséget hord össze, hogy jobb szerkesztők úgy vágták volna írását kukába, hogy nyoma se maradjon. Szerinte a következő választáson legyőzhető a Fidesz, ha az ellenzék ezt meg azt teszi. Ez a százezredik hasonló elemzés az elmúlt tíz évben, szóra sem érdemes, Bruckról tudjuk, hogy az SZDSZ-t, majd az MSZP-t szakértette. Volt

például a hírhedt Demszky Gábor tanácsadója is, meg is látszott a városon.

De mondom, mindez teljesen lényegtelen lenne. De ez a Bruck nevű mindeközben a Fidesz szavazótáborát is elemzi, s amit róluk mond azon kívül, hogy világosan kirajzolódik belőle az ellenzék egy részének gondolkodása, akik nem hogy nem értik, de nem is akarják érteni a magyar embereket -, színtiszta kirekesztés, gyűlölködés, már-már rasszizmus. Szerinte „Orbán szavazóinak a többsége elszigetelten, bezárva él, leginkább vidéken és úgy száz év választja el őket Európától”. Szerinte a vidéki emberek világa „a kocsmától a templomig terjed”. Nem érdekli őket, mi van ezen kívül, sem a szomszéd falu, sem a szomszéd város, Brüsszel meg olyan messze van, hogy odáig el se látnak. Ezt a „nagy és tanulatlan szavazótábort a lelke mélyén csak az izgatja, ami közvetlenül érinti a személyes, vagy a család biztonságát”. Orbán szavazóit csak az „őrület” izgatja fel és tartja egyben.

És így tovább. Ez az írás, ha kimondatlanul is, nem csak a Fidesz szavazóit sérti. Bruck az összes vidéki emberről mond véleményt, olyan mérhetetlen gőggel és lenézéssel, amelyre egykor az SZDSZ sem lett volna képes ilyen nyíltan és leplezetlenül. Persze emlékszünk még a mucsaizásra, a bőgatyázásra, de a legrosszabb SZDSZ-es pamfletek sem engedték meg maguknak azt, amit most ez a Bruck és a Népszava. Arról nem is beszélve, hogy természetesen a fővárosban is a Fidesz kapta pártként a legtöbb szavazatot. Persze ott is mindenki tanulatlan paraszt, kivéve ha mondjuk a Momentumra szavazott.

Azt írja ez a Bruck nevezetű, hogy „az agy kialakulása három stádiumban történt. Először a primitív hüllőagy fejlődött ki, hívhatjuk ezt krokodilagynak is. Ez elsősorban a túlélésért felel és erős érzelmeket generál. Aztán a középső agy alakult ki, amely segít a szociális interakciók megértésében. Végül a legkésőbbi agyi képlet a neocortex: az értelem, az elemzés, az érvelés központja, a komplex dolgok megértését végzi”. Azt hiszem, e három stációt megelőzi egy mínusz egyedik, a Bruck-agy. Ebben semmi más nincs, csak a feldúlt sötétség, gyűlölet minden iránt, ami magyar, ami vidéki, ami Orbán.