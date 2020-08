Tarlós István: mindenkinek meg kellene értenie, mi folyik a Lánchíd körül

Tarlós István volt főpolgármester szerint a Lánchíd felújításával kapcsolatban egy kommunikációs küzdelem folyik.

Tartalmi hibák miatt visszadobott Lánchíd-tender, súlyos hiányosságok a Pesti úti idősotthonban. Meddig háríthatja még a felelősséget Karácsony Gergely? A HírTV Magyarország élőben című műsorában Tarlós István volt főpolgármester mondta el a véleményét.

Azt mondja Karácsony Gergely: „Sok különbség van az előző és a mostani vezetés között. Például az, hogy ők nem újították fel a hidat, mi felújítjuk.” Elnézve Karácsony Gergely tempóját, alaposságát, a viszonyát a kormánnyal, van erre esély ön szerint? – kérdezte Velkovics Vilmos műsorvezető.

„Nézze, valamennyire megismertem a főpolgármester urat, 5 évig formálisan ott ült a közgyűlésemben. Én inkább annál a megfogalmazásnál maradnék, hogy meg kellene érteni, hogy mi folyik a Lánchíd körül. Én sajnálom, hogy politikai üggyé varázsolták” – reagált Tarlós István.

Karácsony Gergelynek kellene megértenie? – tette fel a kérdést a műsorvezető.

„Mindenkinek meg kellene értenie, mert szerintem ezt nagyon kevesen értik már, hogy ott mi folyik. Választ kellene kapni triviális kérdésekre, mert itt egy kommunikációs küzdelem folyik most alapjában véve. Először is nem értem, hogy miért kellett februárig várni az előző tender lezárásával. Azt már novemberben jogi szempontból minden további nélkül meg lehetett volna tenni és akkor belefértek volna abba a bizonyos nyolcéves referenciaablakba, amin most ez a vita folyik” – mondta Tarlós István.

