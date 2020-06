Tarlós István: Karácsonynak magát is vizsgálnia kellene

Tarlós István áll elébe a Karácsony Gergely vezette főváros új bizottságának a vizsgálata elé. A volt főpolgármester szerint Karácsonynak magát is vizsgálnia kellene, és ha valóban lenne visszaélés, akkor nem bizottságot kell alakítani, hanem azonnal rendőrségi feljelentést tenni. Tarlós István úgy látja, a jelenlegi városvezetés direkt hátráltatja a Lánchíd felújítását, mivel három hónapja nem hívják le a kormány hatmilliárd forintos támogatását.

„Egyáltalán nem bánom, azt a felajánlást tudom tenni, hogy amit az elmúlt 30 év, önkormányzati pályán eltöltött időszakban korrupciós pénzt velem kapcsoltban felfedeznek, azt azonnal átutalom a Párbeszédnek” – reagált ironikusan Tarlós István az ATV Egyenes beszéd című műsorában arra, hogy a főváros az elmúlt tizenöt év fővárosi ügyeit vizsgáló bizottságot állít fel.

A volt főpolgármester szerint a bizottság napirendjén szereplő nyolc ügy közül több még Demszky Gábor idejére esik, és egy része Karácsony Gergely főpolgármester korábbi, polgármesteri ciklusát is érinti

– írja a Magyar Nemzet.

„A 4-es metró valamennyi szerződését az MSZP–SZDSZ kötötte. Parkolási szerződést csak kerületek kötöttek, maximum egyes kerületek becsaphatták a fővárost, így ebben csak a kerületek, például Zugló ügyeit lehet vizsgálni. A 3-as metrót nyugodtan megnézhetik, vállalom, az a mi beruházásunk volt. A Biodóm-projektet a Gyurcsány-kormány volt minisztere, Persányi Miklós vezényelte le, akit én a helyén hagytam, minden szerződést ő írt alá. Az e-jegyrendszer ügyében magam tettem feljelentést, az ügynek személyi konzekvenciái is voltak. A Bálnát hét darab perrel együtt örököltük, végül eladtuk az államnak. A patkányirtás ügyében a korábbi cég leváltását soha nem tárgyalta a Fővárosi Közgyűlés, ez bizottsági kompetencia volt, aminek Karácsony Gergely is tagja volt kerületi polgármesterként. Karácsony igennel szavazott a mostani cég megbízására és a Bábolna Zrt. leváltására. A Rácz Fürdő ügyében pedig a korábbi, 2010 előtti fővárosi vezetés gondozta ezt a projektet, a most letartóztatott Széchenyi-bankosokkal együtt” – sorolta Tarlós István.

Majd úgy fogalmazott:

„Ne húzzuk az időt, ne facebookozzunk, ne mondjunk hangulatkeltő dolgokat. Ha ezek valóban korrupciógyanúsak, akkor azonnal tegyék meg a főváros részéről a rendőrségi feljelentést, ahogy mi megtettük az e-jegyrendszer esetében”

– hangsúlyozta a volt főpolgármester.

A Széchenyi Lánchíd kapcsán emlékeztetett – amit Karácsony Gergely sem tagadott –, hogy Budapest kasszáját nem üresen adták át, abban 200 milliárd forint volt tavaly október 13-án.

„Nyolc hónapja nem történt semmi a Lánchíd ügyében, ki sem írták a kivitelezői tendert annak a szakvéleménynek alapján, amit a Főmterv adott ki, és amiben szerepel, hogy napról napra drágul a rekonstrukció”

– szögezte le a volt főpolgármester, hozzátéve: nem az a baj, hogy nem újította még fel Karácsony a hidat, hanem az, hogy el sem kezdte a rendelkezésre álló pénz és az előkészített tervek, tenderek ellenére a projekt lebonyolítását.

Tarlós István emlékeztetett: a húszéves balliberális városvezetés után 2010-ben a jobboldali többségű főváros megörökölt egy hatalmas adósságot, egy befejezetlen 4-es metrót, egy lerobbant 3-as metrót.

„Vissza kellett vásárolni az elkótyavetyélt vízműveket is, ezek együttesen több száz milliárdos ügyek voltak, nem húszmilliárdos tétel, mint a Lánchíd felújítása” – emelte ki. Azt is elmondta: Karácsonyék az állam által a Lánchíd-felújításra megajánlott hatmilliárd forintos támogatás lehívásához szükséges dokumentumokat három hónapja megkapták, de máig nem írták alá.