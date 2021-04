Szombattól lehet beiratkozni az általános iskolákba

Az online beiratkozáshoz már április 10-én, szombaton megnyitják a Kréta-rendszert használó iskolák esetében a jelentkezési felületet.

Az általános iskolát szeptemberben kezdő, leendő első osztályosokat a napokban kell beíratni a kiválasztott intézményekbe. A járvány miatt idén is online jelentkezést javasolnak a szülőknek – mondta a Magyar Nemzetnek a Klebelsberg Központ elnöke, aki a pedagógusok oltásáról szólva beszámolt arról is, hogy mintegy 75 százalékuk már kérte a vakcinát.

Az április 15-16-án esedékes általános iskolai beiratkozás több mint 95 ezer leendő elsőst érint. Mint Hajnal Gabriella a lapnak elmondta, az online beiratkozáshoz már április 10-én, szombaton megnyitják a Kréta-rendszert használó iskolák esetében a jelentkezési felületet.

„Az elektronikus beiratkozáshoz csak a lakcímkártyát kell feltölteni, személyesen elég lesz a szeptemberi tanévkezdéskor bemutatni a dokumentumokat a kiválasztott iskolában. Most kell jelezni továbbá azt is, hogy a gyermek a kötelezően választandó órák közül hittanra vagy etikaórára fog járni” – mondta Hajnal Gabriella, aki jelezte azt is, hogy a saját körzetébe tartozó gyermeket minden iskola köteles felvenni, de ha a körzetes gyerekeken felül marad még férőhely, azt a körzeten kívüli diákokkal is feltölthetik az intézmények. Természetesen senkinek nem kötelező a helyi körzetes iskolát választania, és fontos tudni azt is, hogy az általános iskolák nem tarthatnak felvételi vizsgát. Alkalmasságit azonban szervezhetnek például a sportiskolák.

Hajnal Gabriella elmondta azt is, hogy az Oktatási Hivatalhoz benyújtott kérelmek alapján mintegy 16 ezer hatéves gyermek marad további egy tanévet az óvodában. Az iskolakezdést egy évvel halasztók idei létszáma nagyságrendileg nem változott tavalyhoz képest.

A pedagógusok soron kívüli oltásáról a KK elnöke közölte: az érintettek többsége élt a lehetőséggel, úgy tudja, a pedagógusok mintegy 75 százaléka regisztrált az oltásra.

„Célunk, hogy senki se maradjon ki azok közül, akik az intézményekben a gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatba kerülnek. Értem ezalatt például az iskolai, óvodai konyhán dolgozókat vagy azokat az egyetemi hallgatókat, akik a hosszú, összefüggő pedagógiai gyakorlatukat végzik. Azt szeretnénk, ha mindenki be lenne oltva, aki bármilyen módon is kapcsolatba kerül a gyerekekkel” – hangsúlyozta.

A digitális oktatás tapasztalatait a szakember úgy értékelte, sokkal magasabb a valós idejű jelenléttel tartott online órák aránya, mint korábban volt. Aktívabbak a kollégák, jóval felkészültebbek, és amióta az általános iskolák is digitális munkarendre tértek át, tízszeresére növekedett az élő kapcsolatban megtartott online órák száma a március előtti időszakhoz képest – fogalmazott a lap szombati számában Hajnal Gabriella.