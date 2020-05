Szombattól Budapesten is enyhítenek a korlátozásokon

Péntek éjféltől (azaz szombat 0 órától) ugyanazok a járványügyi szabályok lesznek érvényesek a fővárosra nézve, mint a vidéki megyékre.

A Világgazdaság úgy tudja, a pünkösdi hétvégétől ismét látogathatók lesznek például a sportesemények, valamint megnyithatnak a mozik is – a kötelező távolságtartást azonban továbbra is be kell majd tartani. Kinyithatnak az éttermek is, szombattól már vendégeket is fogadhatnak – kint és bent egyaránt.

Budapesten május közepén kezdték feloldani a korlátozásokat

Május 18-tól Budapesten is megszűnt a kijárási korlátozás, de egyes védelmi óvintézkedések továbbra is megmaradtak. Vidéken már a vendéglátóhelyek belső tereit is megnyithatták a szolgáltatók, és a szálláshelyek is fogadhattak vendégeket. A Magyar Közlönyben megjelentek szerint Budapesten május 18-tól kötelező maradt a másfél méteres védőtávolság megtartása, illetve üzletben történő vásárláskor és a tömegközlekedési eszközökön a szájat és az orrot eltakaró eszközt kell viselni.