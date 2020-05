Szijjártó: versenyelőnybe kerülhetnek a beruházásokat végrehajtó magyar vállalatok

A hazai gazdaság jövőbeli sikeressége is most dől el.

Új világgazdasági verseny indul a koronavírus-járvány után, és komoly versenyelőnyre tehetnek szert azok a hazai vállalatok, amelyek most fejlesztenek – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten, a versenyképességi program támogató okiratainak átadásán.

A miniszter hangsúlyozta: a kiutat a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetből azoknak a vállalatoknak a támogatása jelenti, amelyek készek beruházásokat végrehajtani, és ezzel munkahelyeket teremteni, illetve megvédeni a jelenlegieket.

A magyar vállalatok most tudják megalapozni sikerüket, és ezen keresztül a magyar gazdaság jövőbeli sikeressége is most dől el – fogalmazott.

Szijjártó Péter elmondta, a versenyképesség-növelő támogatási programra eddig 645 pályázat érkezett be, a jelentkező vállalatok 306 milliárd forint értékben vállaltak beruházásokat, és ezzel mintegy 116 ezer munkahelyet védenek meg.

A miniszter emlékeztetett, hogy a kormány 50 milliárd forintos kerettel indította el a pályázatot, majd ezt az összeget megduplázta, hétfőn pedig döntött újabb 50 milliárd forint biztosításáról, tehát összesen 150 milliárd forint áll rendelkezésre.

Szerdán újabb három vállalatvezető vehetett át támogatói okiratot a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. A Bayer Construct Zrt. több mint 574 millió forintos beruházásához a magyar állam több mint 287 millió forinttal járul hozzá.

Az Indupro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 830 millió forintot meghaladó beruházását több mint 282 millió forintos állami támogatással valósíthatja meg. A Master Good Kft. 580 millió forintos beruházásához több mint 282 millió forint támogatást nyert el.