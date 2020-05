A visegrádi négyek együttműködéséről tárgyalt a magyar és a lengyel külügyminiszter (videó)

Első külügyminiszteri találkozó Budapesten.

Folyamatosan frissül

Szijjártó Péter azzal kezdte a sajtótájékoztatót, hogy végre személyesen is találkozhatnak a külügyminiszterek, nem csak videókapcsolaton keresztül. Különösen örül annak, hogy elsőként a lengyel kollégájával találkozhatott Budapesten a koronavírus-járvány kitörése óta. Megállapították, hogy a Közép-Európai országok nagyon sikeresen kezelték a járványhelyzetet. Ezek az országok segítik egymást a járvány után is a gazdasági élet helyreállításában, erősítésében, és segítették a járvány idején is, egymás honfitársainak hazajuttatásában vagy éppen védőeszközök adományozásában.

A lengyel külügyminiszterrel folytatott tárgyaláson szóba került a V4-ek sikere, elkötelezettsége az Európai Unió bővítése iránt, és egyetértenek az illegális bevándorlással kapcsolatban is.

Lengyelország július elsején veszi át a visegrádi négyek elnökségét. A lengyel külügyminiszter gratulált Magyarországnak a járvány kezelésének sikeréhez, az összes V4 ország sokkal jobban teljesített, mint a nyugat-európai államok. Jacek Czaputowicz hangsúlyozta, teljes mértékben megértették, miért volt szükség a veszélyhelyzet kihirdetésére, és alaptalannak tartja a Magyarországot ért vádakat, amit bizonyít a parlament elé már benyújtott visszavonás.