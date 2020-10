Szijjártó Péter átadta Hanoiban az új, kibővített konzuli részleget (videó)

A két ország között olyan szoros a gazdasági együttműködés, hogy az év első nyolc hónapjában hatvan százalékkal nőtt a két ország közötti kereskedelmi forgalom mértéke.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter átadta pénteken Hanoiban a magyar nagykövetség új, kibővített konzuli hivatalát.

Az eseményen mondott beszédében Szijjártó Péter azt hangoztatta: a szimbolikusnál is komolyabb jelentősége van annak, hogy világjárvány alatt adják át az új részleget.

„Két fontos dolgot is kifejezésre juttatunk. Először is azt, hogy a világjárvány alatt az államoknak, a magyar államnak sokrétű kötelessége van. Először is meg kell menteni az emberek életét, egészségét és munkahelyeit, ugyanakkor biztosítani kell azt is, hogy Magyarország működőképes maradjon” – hangoztatta Szijjártó Péter.

Hozzátette: ehhez a külkapcsolatoknak, a politikának és a diplomáciának is működnie kell, ellenkező esetben reális lenne az a veszély, hogy veszendőbe menne az a sok-sok munka, amelyet korábban ezekbe a kapcsolatokba fektetett Magyarország, pozícióvesztést szenvedhetne el az új globális versenyben.

A tárcavezető szerint a világjárvány után új világrend jön létre, amely nyomán vesztesek és nyertesek lesznek, és Magyarország elhatározott célja az, hogy a nyertesek közé tartozzon. Ehhez fejleszteni kell a kapcsolatokat és az együttműködést a nemzetközi partnerekkel.

„Abban, hogy Magyarország az új világrend győztesei közé tartozzon, fontos szerepet játszik magyar kormány által tíz esztendeje elindított keleti nyitás politikája. Már tíz évvel ezelőtt is világos volt mindannyiunk számára, hogy a kelet szerepe egyre növekedne fog” – hangoztatta Szijjártó Péter.

Felhívta a figyelmet arra, hogy tavaly a világszerte végrehajtott beruházások 58 százalékát keleti tőke finanszírozta. Tíz év alatt Magyarország exportja keleti irányba 22 százalékkal nőtt, és 25 nőtt százalékkal nőtt a kereskedelmi forgalom. Tavaly először fordult elő az, hogy egy év alatt a legtöbb beruházás Magyarországra egy távol-keleti országból érkezett. Magyar cégek vízügyi és gyógyszeripari beruházásokat hajtanak végre Vietnamban, kórházat építenek, és fejlesztik az élelmiszeripart. Ez a kapcsolat tovább fog bővülni, amire garancia az a 440 millió dolláros kötött segélyhitelprogram, amelynek keretében magyar cégek vietnami beruházásokat hajtanak végre, és amelyről pénteken tárgyalt a magyar politikus Pham Binh Minh vietnami külügyminiszterrel és a nap folyamán tárgyalni fog Nguyen Chí Dung tervezési és beruházási miniszterrel is.

„A másik szempont, amit világosan mutat ez a mostani alkalom, az az, hogy mi Magyarország és Vietnam együttműködésének nagy jelentőséget tulajdonítunk. A gazdasági együttműködésünk olyan szorossá vált, hogy még az idei esztendő első nyolc hónapjában is – amikor minden gazdasági mutató lefelé mutatott – hatvan százalékkal növelni tudtuk a két ország közötti kereskedelmi forgalom mértékét” – hangsúlyozta a tárcavezető.

Magyarország és Vietnam együttműködése több mint egy egyszerű együttműködés, barátság van a két ország és a két nép között, amihez hozzájárul több ezer, korábban Magyarországon tanult vietnami hallgató, aki a kétoldalú kapcsolatok „jószolgálati nagyköveteként” tevékenykedik azóta is – mondta Szijjártó Péter. Hozzátette: az ösztöndíjprogram továbbra is népszerű, amit alátámaszt, Magyarország évente kétszáz ösztöndíjat ajánl fel vietnami hallgatóknak magyarországi egyetemeken, de az idei esztendőben is 384-en jelentkeztek erre a kétszáz helyre a világjárvány ellenére. A tárcavezető emlékeztetett: különböző vietnami állami szervek és minisztériumok 85 ezer maszkot és védekezéshez szükséges eszközt ajánlottak fel tavasszal Magyarországnak.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Pham Binh Minh vietnami külügyminiszter könyökük érintésével üdvözlik egymást Hanoiban 2020. október 16-án.