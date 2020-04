Szijjártó Péter: a Nyugat-Balkán békéje és fejlődése Magyarország érdeke is

A Nyugat-Balkán békéje és fejlődése Magyarország nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdeke is, ezért Budapest minden lehető segítséget megad a térség országainak, így Albániának is az európai integráció terén, de az új típusú koronavírus-járvány elleni harcban is – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Tiranában Gent Cakaj albán külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján.

Szijjártó Péter hozzátette: Magyarország érdeke az is, hogy az Európai Unió bővítése a Nyugat-Balkán irányába felgyorsuljon, ezért üdvözölte, hogy az Európai Unió „végre megkezdi a tárgyalásokat Albániával”.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a tárgyalások megkezdése magyar siker is, hiszen „amit tizenegy éven át nem sikerült az Európai Bizottságnak, az néhány hónap alatt sikerült a magyar nemzetiségű bővítési biztosnak”. Hozzátette, Budapest arra hívja fel az Európai Bizottságot, hogy

„mindazt az időt, amit elpazaroltunk az elmúlt tizenegy évben ebben a tekintetben, azt most hozzuk be azzal, hogy felgyorsítjuk a csatlakozási tárgyalásokat,

és az első csatlakozási tárgyalási fordulót még a nyár folyamán tartsuk meg, egyébként olyan sok időt fogunk veszíteni, hogy az az integrációs folyamat hitelességét is alá fogja ásni”.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a közép-európai és a nyugat-balkáni országok szoros egymásra utaltságban élnek, „ezért természetes, hogy ha valaki segítségre szorul, ha valaki segítséget kér, akkor annak adunk is segítséget”. Kiemelte: „fontos az, hogy a nyugat-balkáni országok védekezési kapacitásai ne gyengüljenek le végletesen, mert akkor egy esetleges illegális migrációs nyomásnak nem tudnak ellenállni”. A védekezési kapacitás megerősítése érdekében Magyarország százezer maszkot és ötezer orvosi védőruhát adott Albániának.

A külgazdasági és külügyminiszter aláhúzta, hogy Magyarország most ezt meg tudja tenni, mert 62 milliónál is több maszkot importált már Kínából, és most is négy gép vár arra, hogy több millió maszkot szállítson szombaton Magyarországra. Emellett több mint húszmillió védőfelszereléshez és ruházathoz szükséges hozzávalót is importált Budapest, így „Magyarországon az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközellátás folyamatosan megoldott és biztosított, ezért most abban a helyzetben vagyunk, hogy másoknak is tudunk segíteni”.

Az új típusú koronavírus-járvány kitörése óta Albániában 518 fertőzöttet regisztráltak, 26-an belehaltak a betegség szövődményeibe, 277-en pedig már felgyógyultak a Covid-19 betegségből.