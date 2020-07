Magyarország és Portugália együttműködhet az uniós Afrika-stratégia érdekében

Bár Magyarország és Portugália sok tekintetben különbözik egymástól, mindkét ország érdeke a hatékony európai uniós Afrika-stratégia megvalósítása – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön.

A tárcavezető lisszaboni látogatásáról kifejtette: Magyarország és Portugália két teljesen eltérő földrajzi elhelyezkedésű ország, teljesen eltérő a történelmük is, ebből fakadóan sok nemzetközi kérdést természetesen másként is látnak. Ez azonban nem zárja ki, hogy Magyarország számára fontos, sőt stratégiai fontosságú nemzetközi ügyekben együttműködjenek – mutatott rá.

Kiemelte: a migráció tekintetében is sok mindent másként látnak, de van egy olyan pont, amelynek a megvalósítása Magyarországnak is hatalmas segítséget jelentene.

Portugália szeretné, ha az Európai Unió egy valóban létező és hatékony Afrika-stratégiát állítana össze, és ebben Magyarország is érdekelt, mert az Európára nehezedő migrációs nyomás ellen az egyik eszköz a határok védelme, a másik pedig a kiáramlás megelőzése Afrikából

– vélekedett.

Azt mondta, ezt úgy lehet megelőzni, ha Afrikában gazdasági és szociális szempontból is olyan fejlesztési programokat hajtanak végre, amelyek világossá teszik: az afrikai emberek jövője Afrikában van, ezért nem indulnak meg tömegesen Európa irányába.

Szijjártó Péter hangsúlyozta:

Magyarország ebben a folyamatban kész aktívan részt venni, már most is évente több mint ezer ösztöndíjas helyet adnak afrikai hallgatóknak magyarországi egyetemeken, tíz afrikai országban folytatnak vízgazdálkodásra fókuszáló fejlesztési programot és összesen 90 millió dollárnyi olyan kötöttsegély-hitelprogram zajlik a kontinensen, amelyet a magyar kormány finanszíroz.

Tehát ha Portugáliát támogatva az EU létre tud hozni egy valóban hatékony Afrika-stratégiát, akkor meg lehet akadályozni a nagymértékű kiáramlást onnan Európa irányába – magyarázta.



A külügyminiszter arról is beszélt, hogy ugyancsak fontos területe a kétoldalú együttműködésnek a gazdaság. Jelentős a Richter részesedése a portugál piacon, a Hell termékeit is több ezer helyen forgalmazzák itt, és létrejött egy magyar-portugál közös alap 7 milliárd forint értékben olyan magyar és portugál kis- és közepes vállalkozások támogatására, amelyek eredményesek a digitális átállás területén – közölte.

Elmondta:

most egy újabb high-tech iparággal bővítik az együttműködést, ez az űripar.

Portugália komoly műholdfejlesztési és -kilövési kapacitáson dolgozik, és Magyarország is dolgozik a műholdprogramján: két kisműholdja már az űrben van, a harmadik felbocsátása küszöbön áll, 2024-től pedig egy nagy műhold Föld körüli pályára állítására lesz jogosultsága. Tehát az együttműködés Portugáliával a magyar űripar jövője szempontjából is rendkívül fontos, és most alá is írtak egy együttműködési megállapodást – közölte a tárcavezető.



Borítókép: A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (j) és Augusto Santos Silva portugál külügyminiszter (b) találkozója Lisszabonban 2020. július 23-án.