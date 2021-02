Szijjártó: Magyarország 16 projektre is javaslatot tett a Három Tenger Kezdeményezés alapjában (videó)

Magyarország is csatlakozott a Három Tenger Kezdeményezés alapjához, és abban 16 projektre tett javaslatot a digitalizáció, a szállítmányozás és az energia területén – közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Három Tenger Kezdeményezésben résztvevő országok külügyminisztereinek csütörtöki online ülésén.

Szijjártó Péter – a Facebook-oldalán is megosztott – videójában kiemelte: Magyarország mindig is erős és elkötelezett támogatója volt a kelet-közép-európai országok gazdasági érdekeit összehangoló Három Tenger Kezdeményezésnek. Fontosnak tartják viszont, hogy ez ne csak kommunikációs alapú kezdeményezés legyen. Csak akkor van értelme, ha képesek olyan projekteket megvalósítani, amelyek előmozdítják a régió fejlődését és kohézióját.

Felhívta a figyelmet arra, hogy az európai infrastrukturális térképet megnézve látható, hogy az észak-déli viszonylatban Közép-Európa viszonylag alulfejlett mind az energia, mind a közlekedés területén.

Németországtól keletre nincs nagy sebességű vasúthálózat – tette hozzá, kiemelve: ezeken kell dolgozni, és ehhez kiváló keretrendszert biztosít a Három Tenger Kezdeményezés.

A magyar eredményekre kitérve beszámolt arról, hogy Magyarország gázkapcsolatokat épít ki Szlovákiával és Romániával, valamint Szlovéniával is tervez hasonló együttműködést. Az idén ősszel befejeződik a Via Carpatia 230 kilométeres szakaszának építése Magyarországon. Megtették továbbá az első lépéseket a Visegrádi országok (Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország) fővárosai közötti nagy sebességű vasút kiépítésére, és Bukarestet is szeretnék bekapcsolni ebbe a hálózatba – fejtette ki Szijjártó Péter. Horvátországgal közösen elért sikert is említett: megkezdte ugyanis működését a krki LNG-terminál.

Szijjártó Péter elmondta: Magyarország tavaly december 2-án írta alá csatlakozási szerződését a Három Tenger Kezdeményezés alapjához.

Az Eximbank 20 millió eurót már el is helyezett az alapban, amelyben több projektre is javaslatot tett Magyarország. Ezek közül Szijjártó Péter a gázellátás diverzifikációját emelte ki, amely Magyarország számára nemzetbiztonsági ügy. Elmondása szerint egy szlovén-magyar gázvezetéket kell létrehozni, hogy kiszolgálják a két ország közötti gázellátást, és kiterjesszék Olaszországra is. Emellett tovább kell növelni a Magyarország és Szlovákia között meglévő hálózatokat.

Mindez akkor nyer értelmet, ha Bulgária és Görögország között véglegesítik a két ország közötti vezetéket – fűzte hozzá Szijjártó Péter, aki minisztertársait arra buzdította: képviseljék, hogy ez a projekt kerüljön a prioritások közé a Három Tenger Kezdeményezésen belül.

Jelezte: ugyanakkor nem kívánják, hogy a Három Tenger Kezdeményezés kizáró jellegű legyen, Magyarország érdeklődik a keleti és a déli szomszédsággal való együttműködés iránt is. „A konnektivitás és a közös projektek rendkívüli fontosak” – fogalmazott a miniszter, aki kiemelte: a koronavírus-járvány megmutatta, „mennyire függünk egymástól kölcsönösen”, és hogy a régióbeli országoknak közösen kell fellépniük.