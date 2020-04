Szigorúan védik az érettségizőket

Mindent elkövet a kormány, hogy szavatolja az érettségiző fiatalok és felügyelőtanáraik biztonságát. A tíz nap múlva esedékes írásbeli vizsgák lebonyolításához szigorú óvintézkedéseket írtak elő.

Az óvintézkedésekről az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatta a Magyar Nemzetet.

Az érettségi vizsgát szervező intézmények már megkapták a tájékoztatást a biztonsági előírásokról és ajánlásokról

– tudatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a várhatóan május 4-én megkezdődő tavaszi vizsgaidőszak kapcsán. Mint írták,

a kormány központilag gondoskodik a vizsgák során maszk, fertőtlenítő, valamint a felügyelőtanároknak kesztyű biztosításáról.

„A maszk viselése a vizsgák alatt erősen ajánlott, de jogi kényszert nem vezetünk be, hiszen életszerű, hogy egy vizsgázó – például ha inni szeretne – átmenetileg lehúzza a maszkot” – hangsúlyozta a tárca. Hozzátéve:

a résztvevők egészségének védelme érdekében az említett védőeszközökön túl a fenntartók és az intézmények gondoskodnak a fokozott figyelemmel történő, alapos takarításról és fertőtlenítésről is.

A szabályok szerint egyszerre legfeljebb tíz vizsgázó tartózkodhat egy teremben, egymástól legalább másfél méter távolságot megtartva. Természetesen az adott helyszín és vizsgabeosztás sajátosságainak függvényében a létszám lehet alacsonyabb, a személyek közötti távolság pedig nagyobb – húzták alá.

Kitértek arra is, hogy

a biztonságosabb közlekedés érdekében a nagy létszámú vizsgázót érintő első heti vizsgák kilenc órakor kezdődnek. Így elkerülhető, hogy az érettségizőknek a reggeli csúcsforgalomban kelljen iskolába menniük.

Az Emmi szerint a szervezők feladata lesz annak biztosítása, hogy a vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak, hanem a lehető legrövidebb idő alatt foglalják el helyüket az arra kijelölt teremben. Besegít a rendőrség is: ők az épület előtt, illetve a vizsgahelyszínek környékén irányítják majd a forgalmat, megakadályozzák az indokolatlan csoportosulások kialakulását is.

A javítótanárok biztonsága érdekében a dolgozatokat legalább 24 órára el kell zárni a beszedést követően, mivel a járványügyi szakemberek álláspontja szerint ennyi időt követően a vírus a papír felületén nem marad fertőzőképes

– hívta fel a figyelmet az Emmi, kiemelve, hogy

a pedagógusok számára ettől függetlenül a dolgozatjavításhoz is biztosítani fogják a védőmaszkokat, a védőkesztyűket és a kézfertőtlenítőt.

A javítótanárok munkájának könnyítése érdekében ­egyébként lesz lehetőség a vizsgadolgozatok elektronikus megküldésére is.

A minisztérium kitért arra is, hogy az érettségi vizsgán nemcsak az iskola saját tanárai láthatnak el felügyelői feladatokat, megfelelő végzettség esetén közreműködhetnek olyan pedagógusok is, akik nem állnak jogviszonyban a vizsgát szervező intézménnyel. A teremfelügyelet szempontjából semmi jelentősége nincs annak, hogy melyik iskolában dolgoznak – mutatott rá a szaktárca. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár egyébként maga is jelezte már, hogy részt fog venni az érettségi felügyeletében.

Az érettségi vizsga időpontja kapcsán az Emmi felidézte, hogy a kormány már rendelkezett a május 4-i kezdésről, ugyanakkor szóba jöhet az időpont mozgatása, ha azt a járványügyi szempontok indokolják.

Ez esetben a szükséges döntést időben meg fogják hozni. Tegnap Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is beszélt az érettségiről a Kormányinfón, szavai szerint minden feltétel adott ahhoz, hogy a tervezett időpontban biztonságos keretek között bonyolítsák le a vizsgákat, szükség esetén azonban a köznevelési államtitkár dönthet egy- vagy kéthetes halasztásról is.

A személyes találkozások minimalizálása érdekében ebben az évben csak az írásbeli érettségi vizsgákat szervezik meg, egy-két kivételtől eltekintve.

Összesen 83 ezer diákot várnak a vizsgákra, ám a koronavírus-járványra tekintettel bárki következmények nélkül visszaléphet a megméretéstől. Aki halaszt, a felsőoktatási felvételiről ugyan lemarad, de ősszel ismét nekivághat az érettséginek.

Borítókép: illusztráció