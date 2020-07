Súlyos vonatbaleset történt Arizonában (videó)

Az amerikai televíziókban megszólaltatott helyszíni tanúk „pokoli helyzetről” számoltak be.

NEW VIDEO: #Drone video of the #Tempe train derailment that caused a partial bridge collapse over Rio Salado Pkwy. Happened around 6am this morning at Tempe Town Lake. Fire crews are still working to put out the fire. @abc15 pic.twitter.com/VJ1l9FApgz

— Danny Bavaro (@dannybavaro) July 29, 2020